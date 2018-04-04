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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 891
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
189
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
142
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
139
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
247
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
174
Всього голосів : 891
Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 15:03

У одного меня не работает пополнение пакета (Ультра) с карты другого банка VISA, bin 444234 (невозможно создать p2p платёж)? С Мастера проходит без проблем.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 15:10

  Vorlon написав:У одного меня не работает пополнение пакета (Ультра) с карты другого банка VISA, bin 444234 (невозможно создать p2p платёж)? С Мастера проходит без проблем.


Раньше работали?
Некоторые карты что то с альфой вообще не дружат. (

А что интересного нашли в этом 444234 ?
Aps
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 15:12

  mephala написав:
  casper12 написав:
curiousobro написав:
Альтернатива - выписка на почту. Там всё это пока есть - и дата, и общая сумма
и ОМП, прости господи :)

інформації з виписки не завжди можна вірити через (зі слів офпреда) 'технічні особливості'. Тому уважніше

выписка которая на почту приходит а не вот то недоразумение в МАБе

К сожалению, в выписке на почту тоже бывают ошибки, в крайнем случае у меня раза 3 такое было.
GrafBV
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 15:18

  Aps написав:Раньше работали?
Некоторые карты что то с альфой вообще не дружат. (

А что интересного нашли в этом 444234 ?

Это моя новая зарплатка. Раньше в ИДБ были Maestro, теперь VISA... Хочу понять, чья проблема и кого пинать?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 15:20

Re: Альфа-Банк

mephala написав:
  casper12 написав:
curiousobro написав:
Альтернатива - выписка на почту. Там всё это пока есть - и дата, и общая сумма
и ОМП, прости господи :)

інформації з виписки не завжди можна вірити через (зі слів офпреда) 'технічні особливості'. Тому уважніше

выписка которая на почту приходит а не вот то недоразумение в МАБе

саме так, в тій, що на електронну пошту приходить, там можуть бути нюанси
casper12
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 15:25

  Vorlon написав:
  Aps написав:Раньше работали?
Некоторые карты что то с альфой вообще не дружат. (

А что интересного нашли в этом 444234 ?

Это моя новая зарплатка. Раньше в ИДБ были Maestro, теперь VISA... Хочу понять, чья проблема и кого пинать?


Проверьте карту на другом банке.
Скорее всего проблема в Альфе.
У меня таких две было. Обе визы кстати.
Aps
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 15:27

  Endeavour написав:Воспользовался сервисом заказа дебитной карты через сайт банк, по истечению озвученного периода карта не получена.
Мое фактическое проживание г. Киев, прописан в Черкасской обл., эти данные были указаны в форме заказа. Сегодня позвонили спросить, могу ли я подъехать забрать карту в город Черкасской обл. из соседнего района (с которым я прописан) :shock: , человек, озвучивший данное предложение не владел информацией об указанных мной данных. Потом перезвонил уведомить, что в течение недели карту доставят в Киев ... :x

Сервис заказа карты с доставкой не рекомендую использовать. В моем случае, находясь в Киеве двойной срок получается. Только через отделение.
Покатали мою карточку через половину Украины, теперь предлагают с Теремков подъехать получить карту на Демеевку, т.к. в курьера какие-то сложности преодолеть такую небольшую дистанцию, с работы в указанное время я не могу отлучиться, сказали, что в таком случае доставят на следующей неделе.
В лс представитель банка, почему то пишет, что я указал доставку в Черкасскую обл. :!: :?: … моя логика такова, если при заполнении формы был указан адрес прописки и адрес фактического проживания, то второй считается почтовым, если в банке не уверены в принятии решения при обработке такой простой информации, то должны звонить и уточнять у клиента.
Endeavour
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 16:19

  mephala написав:А таки да - обновляю вопрос к офпреду. Точнее даже не офпреду а отем кому вы передали мой вопрос предыдущий.
есть адресок
https://alfabank.ua/private-persons/installment
где указано:
Банк щомісячно інформує Клієнта про розмір мінімального платежу по картці:
- в інтернет сервісі My Alfa-Bank

От захожу я в маб за 5 дней до конца ПП и хде я могу лицезреть то шо обещают?
И заметьте - там не указано когда именно информируют. А значит информация должна быть доступна в любой момент ПП

я канеш понимаю что вина не ваша - но начальство выписало бы уже пиндюлей этим пакращуващам. раньше то сумма и дата ОМП висела до самого конца ПП в МАБе. Так шо съезд с темы в стиле "мы вам отправляли смс там и смотрите" не канает.
сайт рассрочки так и не зафунциклировал
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 16:42

Re: Альфа-Банк

Вчера у меня была расчетная дата по кредитке Эко Максимум. Я вывел её в этот день в плюс, но тем не менее, снялась комиссия около 450 грн "Списання процентів за користування кредитом (готівкові операції)".
Пополнял её СЭПом. Все проводки прошли, так что карта гарантированно была в плюсе. Негрейсовых операций в этом периоде не делал.
Сегодня позвонил на колцентр, спросить что за комиссия, девушка попыталась меня пригрузить, что, мол, вы же картой пользовались, вот какая-то комиссия и снялась. Когда я попросил назвать конкретно дату и время операции, по которой была снята комиссия, ничего ответить не смогла, только оформила заявку, чтоб разобраться и потом ответить.
Подскажите, пожалуйста, как правильно поступить. Если я уверен, что комиссия была снята не правомерно, как мне это Альфе доказывать? Достаточно этого моего звонка или нужно в отделении заявление написать, пусть разбираются и либо возвращают мне комиссию, либо докажут, за что её сняли?
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