mephala написав:



От захожу я в маб за 5 дней до конца ПП и хде я могу лицезреть то шо обещают?

И заметьте - там не указано когда именно информируют. А значит информация должна быть доступна в любой момент ПП

А таки да - обновляю вопрос к офпреду. Точнее даже не офпреду а отем кому вы передали мой вопрос предыдущий.есть адресокгде указано:Банк щомісячно інформує Клієнта про розмір мінімального платежу по картці:- в інтернет сервісі My Alfa-Bankя канеш понимаю что вина не ваша - но начальство выписало бы уже пиндюлей этим пакращуващам. раньше то сумма и дата ОМП висела до самого конца ПП в МАБе. Так шо съезд с темы в стиле "мы вам отправляли смс там и смотрите" не канает.