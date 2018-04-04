Endeavour написав:Воспользовался сервисом заказа дебитной карты через сайт банк, по истечению озвученного периода карта не получена. Мое фактическое проживание г. Киев, прописан в Черкасской обл., эти данные были указаны в форме заказа. Сегодня позвонили спросить, могу ли я подъехать забрать карту в город Черкасской обл. из соседнего района (с которым я прописан) , человек, озвучивший данное предложение не владел информацией об указанных мной данных. Потом перезвонил уведомить, что в течение недели карту доставят в Киев ...
Сервис заказа карты с доставкой не рекомендую использовать. В моем случае, находясь в Киеве двойной срок получается. Только через отделение. Покатали мою карточку через половину Украины, теперь предлагают с Теремков подъехать получить карту на Демеевку, т.к. в курьера какие-то сложности преодолеть такую небольшую дистанцию, с работы в указанное время я не могу отлучиться, сказали, что в таком случае доставят на следующей неделе. В лс представитель банка, почему то пишет, что я указал доставку в Черкасскую обл. … моя логика такова, если при заполнении формы был указан адрес прописки и адрес фактического проживания, то второй считается почтовым, если в банке не уверены в принятии решения при обработке такой простой информации, то должны звонить и уточнять у клиента.
mephala написав:А таки да - обновляю вопрос к офпреду. Точнее даже не офпреду а отем кому вы передали мой вопрос предыдущий. есть адресок https://alfabank.ua/private-persons/installment где указано: Банк щомісячно інформує Клієнта про розмір мінімального платежу по картці: - в інтернет сервісі My Alfa-Bank От захожу я в маб за 5 дней до конца ПП и хде я могу лицезреть то шо обещают? И заметьте - там не указано когда именно информируют. А значит информация должна быть доступна в любой момент ПП
я канеш понимаю что вина не ваша - но начальство выписало бы уже пиндюлей этим пакращуващам. раньше то сумма и дата ОМП висела до самого конца ПП в МАБе. Так шо съезд с темы в стиле "мы вам отправляли смс там и смотрите" не канает.
Вчера у меня была расчетная дата по кредитке Эко Максимум. Я вывел её в этот день в плюс, но тем не менее, снялась комиссия около 450 грн "Списання процентів за користування кредитом (готівкові операції)". Пополнял её СЭПом. Все проводки прошли, так что карта гарантированно была в плюсе. Негрейсовых операций в этом периоде не делал. Сегодня позвонил на колцентр, спросить что за комиссия, девушка попыталась меня пригрузить, что, мол, вы же картой пользовались, вот какая-то комиссия и снялась. Когда я попросил назвать конкретно дату и время операции, по которой была снята комиссия, ничего ответить не смогла, только оформила заявку, чтоб разобраться и потом ответить. Подскажите, пожалуйста, как правильно поступить. Если я уверен, что комиссия была снята не правомерно, как мне это Альфе доказывать? Достаточно этого моего звонка или нужно в отделении заявление написать, пусть разбираются и либо возвращают мне комиссию, либо докажут, за что её сняли?
Vorlon написав:У одного меня не работает пополнение пакета (Ультра) с карты другого банка VISA, bin 444234 (невозможно создать p2p платёж)? С Мастера проходит без проблем.
Добрый вечер. Недоступно выполнение перевода p2p если счет отправителя: • держатель карты нерезидент (для операций в грн.) • корпоративные карты, Бизнес - карта • карты с бином 4466 70 (тип карты "Visa Electron MaxiCard") • карты НПС "Простір" • карта заблокирована • любые другие карты, если в переводе отказал банк (в т.ч. и ПАО «Альфа-Банк»), выпустивший эту карту • по картам РайффайзенБанк Аваль* • по карте не предусмотрен код CVV * РайффайзенБанк Аваль приняли решение отключить возможность использовать свои карты в чужих точках/каналах для сервиса Р2Р. По картам Приват банка открыта возможность выполнения операций в чужих точках/каналах для сервиса Р2Р. При этом лимиты на проведение интернет-операции - 0 грн. Лимиты можно увеличить через Контакт-центр Приват-Банка на постоянной основе (после прохождения в КЦ идентификации клиента).