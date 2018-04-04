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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5524552555265527

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 891
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
189
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
142
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
139
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
247
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
174
Всього голосів : 891
Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 17:06

  sens написав:почему по ссылке , с телефона выбивает надпись - на данний час сервіс не доступний . Спробуйте пізніше .

КЦ - штиль и никаких проблем у них нет

sens, добрый вечер. Проблемы не выявлены. Уточните, пожалуйста, модель телефона.
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 17:09

  mephala написав:
  Aps написав:
  mephala написав:Банк щомісячно інформує Клієнта про розмір мінімального платежу по картці:
- в інтернет сервісі My Alfa-Bank
раньше то сумма и дата ОМП висела до самого конца ПП в МАБе. Так шо съезд с темы в стиле "мы вам отправляли смс там и смотрите" не канает.


Так тут токо размер обещают. О нем и информируют.

у меня из МАБа через время исчезло и развер ОМП и дата до которой нужно внести его на карту.

mephala, добрый вечер. Я выясняю Ваш вопрос.
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 17:17

  Andrew75 написав:Вчера у меня была расчетная дата по кредитке Эко Максимум. Я вывел её в этот день в плюс, но тем не менее, снялась комиссия около 450 грн "Списання процентів за користування кредитом (готівкові операції)".
Пополнял её СЭПом. Все проводки прошли, так что карта гарантированно была в плюсе. Негрейсовых операций в этом периоде не делал.
Сегодня позвонил на колцентр, спросить что за комиссия, девушка попыталась меня пригрузить, что, мол, вы же картой пользовались, вот какая-то комиссия и снялась. Когда я попросил назвать конкретно дату и время операции, по которой была снята комиссия, ничего ответить не смогла, только оформила заявку, чтоб разобраться и потом ответить.
Подскажите, пожалуйста, как правильно поступить. Если я уверен, что комиссия была снята не правомерно, как мне это Альфе доказывать? Достаточно этого моего звонка или нужно в отделении заявление написать, пусть разбираются и либо возвращают мне комиссию, либо докажут, за что её сняли?

Andrew75, добрый вечер. Ваш вопрос в работе. Завтра предоставлю ответ в ЛС. Обращаться в отделение не нужно.
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 18:17

  Alfa_Bank написав:
  sens написав:почему по ссылке , с телефона выбивает надпись - на данний час сервіс не доступний . Спробуйте пізніше .

КЦ - штиль и никаких проблем у них нет

sens, добрый вечер. Проблемы не выявлены. Уточните, пожалуйста, модель телефона.

Проблему сам решил. Отправил всю смс на другой номер сам себе,на другом телефоне удалось зайти по ссылке,мне на финномер пришла смс со знаками ???? вместо кириллицы
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 18:19

Куда можно 300 грн своих денег потратить с максимума, чтоб с пользой и без комиссии? А то чёт не придумаю,комуналка?
mihasik
 
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