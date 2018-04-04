Andrew75 написав:

Вчера у меня была расчетная дата по кредитке Эко Максимум. Я вывел её в этот день в плюс, но тем не менее, снялась комиссия около 450 грн "Списання процентів за користування кредитом (готівкові операції)".Пополнял её СЭПом. Все проводки прошли, так что карта гарантированно была в плюсе. Негрейсовых операций в этом периоде не делал.Сегодня позвонил на колцентр, спросить что за комиссия, девушка попыталась меня пригрузить, что, мол, вы же картой пользовались, вот какая-то комиссия и снялась. Когда я попросил назвать конкретно дату и время операции, по которой была снята комиссия, ничего ответить не смогла, только оформила заявку, чтоб разобраться и потом ответить.Подскажите, пожалуйста, как правильно поступить. Если я уверен, что комиссия была снята не правомерно, как мне это Альфе доказывать? Достаточно этого моего звонка или нужно в отделении заявление написать, пусть разбираются и либо возвращают мне комиссию, либо докажут, за что её сняли?