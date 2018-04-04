Додано: Чет 05 кві, 2018 19:25

Так мне нравится тут обслуживаться что решил пригласить родственника счёт открыть.



Утром зашёл в отделение - не дали наличку без предзаказа. Никогда такого не было, худшее что случалось - это отлистывали мелочью.

Вечером зашёл в МАБ - не заходится. Но потом попустило.



Всё нормально с банкой?