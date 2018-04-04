Додано: Чет 05 кві, 2018 19:31

Сделал перевод в МАБ с карточного счёта на "Поточний рахунок". Оба счёта мои. Делал через пункт "Поповнити".

Дело было после 17:00 и платёж висит в статусе = Підтверджено; Завершення = 06.04.2018.

Когда нужно платить чтобы сразу прилетали деньги?

Сколько времени занимает такой перевод в бизнес время? Или мгновенно как с/в доходный сейф не будет?