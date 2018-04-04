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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 05 кві, 2018 19:31
Сделал перевод в МАБ с карточного счёта на "Поточний рахунок". Оба счёта мои. Делал через пункт "Поповнити".
Дело было после 17:00 и платёж висит в статусе = Підтверджено; Завершення = 06.04.2018.
Когда нужно платить чтобы сразу прилетали деньги?
Сколько времени занимает такой перевод в бизнес время? Или мгновенно как с/в доходный сейф не будет?
Слышу голос - голос спрашивает строго, а сегодня что для завтра сделал я?
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ALEF
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Додано: Чет 05 кві, 2018 19:32
wig написав: ALEF написав:
Утром зашёл в отделение - не дали наличку без предзаказа.
Гривну, что ли?
Да, гривну.
С валютой ситуация лучше/хуже?
Слышу голос - голос спрашивает строго, а сегодня что для завтра сделал я?
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ALEF
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Додано: Чет 05 кві, 2018 19:34
ALEF написав:
Да, гривну.
С валютой ситуация лучше/хуже?
С валютой по заказу дают, но нет мелочи у них, даже десять-двадцать не всегда. Но, что нет гривны - сложно представить. Даже 2000 не дали?
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wig
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Додано: Чет 05 кві, 2018 19:48
wig написав:
С валютой по заказу дают, но нет мелочи у них, даже десять-двадцать не всегда.
А если заказать точную сумму "$125"?
Мне в других банках приходилось так делать пару раз - привозили мелочь.
wig написав:
что нет гривны - сложно представить. Даже 2000 не дали?
говорили что ничего нет, но после 2-3 моих уточняющих вопросов кассир призналась что может дать 5000. Я отказался потому что в пакете Ультра только 2 снятия в месяц без комиссии.
Слышу голос - голос спрашивает строго, а сегодня что для завтра сделал я?
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ALEF
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Додано: Чет 05 кві, 2018 19:49
Что за профилактические работы в интернетбанкинге? Когда закончатся?
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Додано: Чет 05 кві, 2018 19:51
ALEF написав: wig написав: ALEF написав:
Утром зашёл в отделение - не дали наличку без предзаказа.
Гривну, что ли?
Да, гривну.
С валютой ситуация лучше/хуже?
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Додано: Чет 05 кві, 2018 19:55
ALEF написав:
А если заказать точную сумму "$125"?
Мне в других банках приходилось так делать пару раз - привозили мелочь.
Ну, может если в письменном виде заказывать, такое бы прокатило.
А так девочки округляют с запасом, до ближайшего полтинника.
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Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
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wig
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