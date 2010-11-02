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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5526552755285529>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 891
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
189
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
142
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
139
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
247
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
174
Всього голосів : 891
Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 19:31

сроки перевода с карты на Поточний рахунок

Сделал перевод в МАБ с карточного счёта на "Поточний рахунок". Оба счёта мои. Делал через пункт "Поповнити".
Дело было после 17:00 и платёж висит в статусе = Підтверджено; Завершення = 06.04.2018.
Когда нужно платить чтобы сразу прилетали деньги?
Сколько времени занимает такой перевод в бизнес время? Или мгновенно как с/в доходный сейф не будет?
Слышу голос - голос спрашивает строго, а сегодня что для завтра сделал я?
АЛИСА МЫ ВСЁ ПРОСРАЛИ ПРОСТИ НАС
ALEF
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 19:32

  wig написав:
  ALEF написав:Утром зашёл в отделение - не дали наличку без предзаказа.

Гривну, что ли?

Да, гривну.

С валютой ситуация лучше/хуже?
Слышу голос - голос спрашивает строго, а сегодня что для завтра сделал я?
АЛИСА МЫ ВСЁ ПРОСРАЛИ ПРОСТИ НАС
ALEF
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 19:34

  ALEF написав:Да, гривну.

С валютой ситуация лучше/хуже?

С валютой по заказу дают, но нет мелочи у них, даже десять-двадцать не всегда. Но, что нет гривны - сложно представить. Даже 2000 не дали?
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Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 19:48

если заказать точную сумму $125

  wig написав:С валютой по заказу дают, но нет мелочи у них, даже десять-двадцать не всегда.

А если заказать точную сумму "$125"?
Мне в других банках приходилось так делать пару раз - привозили мелочь.
  wig написав:что нет гривны - сложно представить. Даже 2000 не дали?

говорили что ничего нет, но после 2-3 моих уточняющих вопросов кассир призналась что может дать 5000. Я отказался потому что в пакете Ультра только 2 снятия в месяц без комиссии.
Слышу голос - голос спрашивает строго, а сегодня что для завтра сделал я?
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ALEF
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 19:49

Re: Альфа-Банк

Что за профилактические работы в интернетбанкинге? Когда закончатся?
adamsmittttt
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 19:51

  ALEF написав:
  wig написав:
  ALEF написав:Утром зашёл в отделение - не дали наличку без предзаказа.

Гривну, что ли?

Да, гривну.

С валютой ситуация лучше/хуже?

В місті 1 відділення?
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 19:55

  v57 написав:закарпацький и нарезочку ;)

Так кешбек за свои не дадут :D Это не наш метод :shock:
lel
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 19:55

Re: Альфа-Банк

  ALEF написав:А если заказать точную сумму "$125"?
Мне в других банках приходилось так делать пару раз - привозили мелочь.

Ну, может если в письменном виде заказывать, такое бы прокатило.
А так девочки округляют с запасом, до ближайшего полтинника.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 20:20

Re: Альфа-Банк

Блин, это что за фигня?
Щомісячний платіж за страховий пакет від фінансових ризиків

Карта погашена в ноль. Расчетная была 4 числа. Что вы там натворили опять?
Никогда такого не было, и вот опять...
Я считаю, что институт банков более опасен, чем вооруженная армия. ©
DENVER_S
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 20:27

Re: Альфа-Банк

Мдааа....
С ужасом жду свой РД....
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