если карта перевыпускалась страховка включается по новой
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 05 кві, 2018 20:33
если карта перевыпускалась страховка включается по новой
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Додано: Чет 05 кві, 2018 20:45
Re: Альфа-Банк
Ниче не перевыпускалось.
Я считаю, что институт банков более опасен, чем вооруженная армия. ©
Додано: Чет 05 кві, 2018 21:00
Похоже, "Михайловцы", по старой привычке, с резервными копиями шалят.
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