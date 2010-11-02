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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 05 кві, 2018 20:33
DENVER_S написав:
Блин, это что за фигня?
Щомісячний платіж за страховий пакет від фінансових ризиків
Карта погашена в ноль. Расчетная была 4 числа. Что вы там натворили опять?
Никогда такого не было, и вот опять...
если карта перевыпускалась страховка включается по новой
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Додано: Чет 05 кві, 2018 20:38
Страховочка есть только при "-" в РД
Щось мені з ТАС "щастить"
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Додано: Чет 05 кві, 2018 20:45
Ниче не перевыпускалось.
Я считаю, что институт банков более опасен, чем вооруженная армия. ©
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DENVER_S
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Додано: Чет 05 кві, 2018 21:00
mephala написав:
Мдааа....
С ужасом жду свой РД....
Похоже, "Михайловцы", по старой привычке, с резервными копиями шалят.
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Додано: Чет 05 кві, 2018 21:41
DENVER_S написав:
Блин, это что за фигня?
Щомісячний платіж за страховий пакет від фінансових ризиків
Карта погашена в ноль. Расчетная была 4 числа. Что вы там натворили опять?
Никогда такого не было, и вот опять...
У меня тоже рд 4го числа и карта перевыпускалась в марте, но все ок, никаких плат за пакеты.
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Додано: Чет 05 кві, 2018 22:55
Давно не пользовался своей кредитной картой Максимум, сейчас столкнулся с таким вопросом. Договор подписан 15-го числа, т.е. последний расчетный месяц с 15 февраля по 15 марта. Почему тогда и в МАБе, и в СМСке указано, что оплатить надо до 6 апреля? В феврале же только 28 дней, и потому 55 дней льготного периода должны заканчиваться 10 апреля. Или считается не 55 дней от начала расчетного месяца, а 25 дней от конца расчетного месяца, т.е. 25 дней от 15 марта?
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candidat
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Додано: Чет 05 кві, 2018 23:03
candidat написав:
Давно не пользовался своей кредитной картой Максимум, сейчас столкнулся с таким вопросом. Договор подписан 15-го числа, т.е. последний расчетный месяц с 15 февраля по 15 марта. Почему тогда и в МАБе, и в СМСке указано, что оплатить надо до 6 апреля? В феврале же только 28 дней, и потому 55 дней льготного периода должны заканчиваться 10 апреля. Или считается не 55 дней от начала расчетного месяца, а 25 дней от конца расчетного месяца, т.е. 25 дней от 15 марта?
15 +25(ПП) -31(в марте) = 9 апреля. А это выходной, т.е. ближайший рабочий = 6 апреля до 17:00.
... делайте хоть что-нибудь!
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