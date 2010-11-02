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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5526552755285529

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 891
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
189
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
142
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
139
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
247
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
174
Всього голосів : 891
Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 20:33

  DENVER_S написав:Блин, это что за фигня?
Щомісячний платіж за страховий пакет від фінансових ризиків

Карта погашена в ноль. Расчетная была 4 числа. Что вы там натворили опять?
Никогда такого не было, и вот опять...


если карта перевыпускалась страховка включается по новой
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 20:38

Страховочка есть только при "-" в РД
Щось мені з ТАС "щастить"
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 20:45

Re: Альфа-Банк

Ниче не перевыпускалось.
Я считаю, что институт банков более опасен, чем вооруженная армия. ©
DENVER_S
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 21:00

  mephala написав:Мдааа....
С ужасом жду свой РД....

Похоже, "Михайловцы", по старой привычке, с резервными копиями шалят.
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wig
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 21:41

  DENVER_S написав:Блин, это что за фигня?
Щомісячний платіж за страховий пакет від фінансових ризиків

Карта погашена в ноль. Расчетная была 4 числа. Что вы там натворили опять?
Никогда такого не было, и вот опять...


У меня тоже рд 4го числа и карта перевыпускалась в марте, но все ок, никаких плат за пакеты.
WachtAmRhein
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 22:55

Льготный период

Давно не пользовался своей кредитной картой Максимум, сейчас столкнулся с таким вопросом. Договор подписан 15-го числа, т.е. последний расчетный месяц с 15 февраля по 15 марта. Почему тогда и в МАБе, и в СМСке указано, что оплатить надо до 6 апреля? В феврале же только 28 дней, и потому 55 дней льготного периода должны заканчиваться 10 апреля. Или считается не 55 дней от начала расчетного месяца, а 25 дней от конца расчетного месяца, т.е. 25 дней от 15 марта?
candidat
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 23:03

  candidat написав:Давно не пользовался своей кредитной картой Максимум, сейчас столкнулся с таким вопросом. Договор подписан 15-го числа, т.е. последний расчетный месяц с 15 февраля по 15 марта. Почему тогда и в МАБе, и в СМСке указано, что оплатить надо до 6 апреля? В феврале же только 28 дней, и потому 55 дней льготного периода должны заканчиваться 10 апреля. Или считается не 55 дней от начала расчетного месяца, а 25 дней от конца расчетного месяца, т.е. 25 дней от 15 марта?

15 +25(ПП) -31(в марте) = 9 апреля. А это выходной, т.е. ближайший рабочий = 6 апреля до 17:00.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 02:34

  clientage написав:
  candidat написав:Давно не пользовался своей кредитной картой Максимум, сейчас столкнулся с таким вопросом. Договор подписан 15-го числа, т.е. последний расчетный месяц с 15 февраля по 15 марта. Почему тогда и в МАБе, и в СМСке указано, что оплатить надо до 6 апреля? В феврале же только 28 дней, и потому 55 дней льготного периода должны заканчиваться 10 апреля. Или считается не 55 дней от начала расчетного месяца, а 25 дней от конца расчетного месяца, т.е. 25 дней от 15 марта?

15 +25(ПП) -31(в марте) = 9 апреля. А это выходной, т.е. ближайший рабочий = 6 апреля до 17:00.

Т.е. таки от 15 марта надо считать 25 дней, а не 55 дней от 15 февраля? Тогда уточняющий вопрос. Из вашего вычисления следует, что при подсчете 25 дней 15 марта не в счёт. Так? Отсчет 25 дней с 16 марта (первый день), а расчетный месяц тогда с 16 февраля по 15 марта? Имею в виду, 15-е число каждого месяца считается последним днём расчетного периода, который предшествует 15-му числу (т.е. расчетный месяц, например, с 16 февраля по 15 марта включительно), или первым днём расчетного периода, который только начинается с 15-го числа (т.е. расчетный месяц с 15 февраля по 14 марта включительно)?
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 02:58

  clientage написав:15 +25(ПП) -31(в марте) = 9 апреля. А это выходной, т.е. ближайший рабочий = 6 апреля до 17:00.

И ещё вопрос: "до 17:00" - без исключений? Если я отправлю в МАБе внутренний перевод после 14:00, он обработается по регламенту после 17:00, деньги поступят на счёт кредитной карты где-то в 17:20-17:40. Это будет уже просрочка?
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