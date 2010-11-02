если карта перевыпускалась страховка включается по новой
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 05 кві, 2018 20:33
если карта перевыпускалась страховка включается по новой
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Додано: Чет 05 кві, 2018 20:45
Re: Альфа-Банк
Ниче не перевыпускалось.
Я считаю, что институт банков более опасен, чем вооруженная армия. ©
Додано: Чет 05 кві, 2018 21:00
Похоже, "Михайловцы", по старой привычке, с резервными копиями шалят.
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Додано: Чет 05 кві, 2018 21:41
У меня тоже рд 4го числа и карта перевыпускалась в марте, но все ок, никаких плат за пакеты.
Додано: Чет 05 кві, 2018 22:55
Льготный период
Давно не пользовался своей кредитной картой Максимум, сейчас столкнулся с таким вопросом. Договор подписан 15-го числа, т.е. последний расчетный месяц с 15 февраля по 15 марта. Почему тогда и в МАБе, и в СМСке указано, что оплатить надо до 6 апреля? В феврале же только 28 дней, и потому 55 дней льготного периода должны заканчиваться 10 апреля. Или считается не 55 дней от начала расчетного месяца, а 25 дней от конца расчетного месяца, т.е. 25 дней от 15 марта?
Додано: Чет 05 кві, 2018 23:03
15 +25(ПП) -31(в марте) = 9 апреля. А это выходной, т.е. ближайший рабочий = 6 апреля до 17:00.
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 06 кві, 2018 02:34
Т.е. таки от 15 марта надо считать 25 дней, а не 55 дней от 15 февраля? Тогда уточняющий вопрос. Из вашего вычисления следует, что при подсчете 25 дней 15 марта не в счёт. Так? Отсчет 25 дней с 16 марта (первый день), а расчетный месяц тогда с 16 февраля по 15 марта? Имею в виду, 15-е число каждого месяца считается последним днём расчетного периода, который предшествует 15-му числу (т.е. расчетный месяц, например, с 16 февраля по 15 марта включительно), или первым днём расчетного периода, который только начинается с 15-го числа (т.е. расчетный месяц с 15 февраля по 14 марта включительно)?
Додано: П'ят 06 кві, 2018 02:58
И ещё вопрос: "до 17:00" - без исключений? Если я отправлю в МАБе внутренний перевод после 14:00, он обработается по регламенту после 17:00, деньги поступят на счёт кредитной карты где-то в 17:20-17:40. Это будет уже просрочка?
Додано: П'ят 06 кві, 2018 06:19
Re: Альфа-Банк
Совершенно верно. У вас последний день РП ВСЕГДА 15е, а на ПП всегда даётся до +25дн начиная с 16го и по последний банковский в этих +25
Ваша задача загаситься в крайний опердень этого ПП, т.е. обеспечить проводку/распределение суммы погашения а пределах регламента.
А в последнее время Альфа не хочет брать на себя ответственность за свой слабопредсказуемых эстонский регламент
Однако обещание проводки текущим оперднём 17тичасовой пополняхи со Сберсчета пока в силе. Шото было ещё про пополняху до 19:00 через ТСО Альфы (оно там условно-бесплатное). Советую таки хотя бы за 1день погашаться
И помните про РКО для Ворлда, у старого Голда такого нет
... делайте хоть что-нибудь!
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