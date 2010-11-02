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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 06 кві, 2018 07:28
Расчетная дата 10го числа, можно пополнить сегодня, что бы не попасть на комиссию?
Додано: П'ят 06 кві, 2018 07:35
Re: Альфа-Банк
Можно, но некоторые сильные духом сделали бы 10-го, рассчитывая на бутылку чего-нибудь из-за процентов на сбере. Банк не гарантирует не снятие по world 60 грн.
Додано: П'ят 06 кві, 2018 07:41
Можно, но есть большая вероятность, что покупки проведённые 6-го,7-го и даже 8-го спишутся 10-м, со всеми вытекающими.
Вы либо гасите и ложите карту на полку до 9-го. Либо, как делает большинство, гасите карту 10-го по номеру счёта или со сбера.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: П'ят 06 кві, 2018 08:22
Добрый день Alfa_Bank!
Напомните плиз... учёт транзакций для условной бесплатности платинум блэка идёт по дате операции или по дате списания? Если я делал покупки в марте и они списались в апреле, то надеюсь, что они пойдут в счёт оплаты за апрель... я правильно понимаю?
Додано: П'ят 06 кві, 2018 08:30
Re: Альфа-Банк
По даті списання.
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