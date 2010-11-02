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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 06 кві, 2018 07:28
Расчетная дата 10го числа, можно пополнить сегодня, что бы не попасть на комиссию?
Додано: П'ят 06 кві, 2018 07:35
Re: Альфа-Банк
Можно, но некоторые сильные духом сделали бы 10-го, рассчитывая на бутылку чего-нибудь из-за процентов на сбере. Банк не гарантирует не снятие по world 60 грн.
Додано: П'ят 06 кві, 2018 07:41
Можно, но есть большая вероятность, что покупки проведённые 6-го,7-го и даже 8-го спишутся 10-м, со всеми вытекающими.
Вы либо гасите и ложите карту на полку до 9-го. Либо, как делает большинство, гасите карту 10-го по номеру счёта или со сбера.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: П'ят 06 кві, 2018 08:22
Добрый день Alfa_Bank!
Напомните плиз... учёт транзакций для условной бесплатности платинум блэка идёт по дате операции или по дате списания? Если я делал покупки в марте и они списались в апреле, то надеюсь, что они пойдут в счёт оплаты за апрель... я правильно понимаю?
Додано: П'ят 06 кві, 2018 08:30
Re: Альфа-Банк
По даті списання.
Додано: П'ят 06 кві, 2018 08:40
Re: Альфа-Банк
Подтверждаю. Неделю назад Алла умыкнула месяц грейса и чудом не попал на РКО. РД была 02.04. понедельник. Алла ухитрилась провести траты субботы 31.03. в воскресенье наперед понедельником 02.04. Наблюдаю такое второй раз и только перед РД. Так, что перед РД особенно если она на выходные- карту на полку. Берём другую.
Додано: П'ят 06 кві, 2018 10:31
імхо-з таким "пільговим періодом" її краще взагалі не використовувати (забагато гемору)
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
Додано: П'ят 06 кві, 2018 10:52
Re: Альфа-Банк
А давно покращили, что в веб версии МАБа нельзя ввести номер счета более 13 цифр? У привата у юр.лица номер счет 14 цифр - ввести не дает... Хорошо хоть проверил, а то копировал и в роде все ок, а потом проверяю реквизиты, а последней циферки не хватает и ввести ее уже нельзя...
Додано: П'ят 06 кві, 2018 10:58
Если копировать непосредственно с П24, то там всегда перед первой цифрой копируется пробел. Поэтому последний символ не вставляется. Проверьте.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: П'ят 06 кві, 2018 11:01
Там мона ввести 14 цифр, просто у Алки при редактировании низзя пользоваться клавишей Del, тока беХСпейС... т.е. попасть на последнюю 14ю позицию нИваЗможНа, а там точно пробел завис, т.к. вы копипастили откуда-то тот номер
Поэтому отредаХтируйте номерок в обычном редахтуре и скопипастите по-новой, или вааще руцями наберите
... делайте хоть что-нибудь!
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