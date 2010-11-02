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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5527552855295530

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 891
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
189
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
142
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
139
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
247
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
174
Всього голосів : 891
Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 07:28

Расчетная дата 10го числа, можно пополнить сегодня, что бы не попасть на комиссию?
envyme1
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 07:35

Re: Альфа-Банк

envyme1 написав:Расчетная дата 10го числа, можно пополнить сегодня, что бы не попасть на комиссию?
Можно, но некоторые сильные духом сделали бы 10-го, рассчитывая на бутылку чего-нибудь из-за процентов на сбере. Банк не гарантирует не снятие по world 60 грн.
Інкогніто
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 07:41

  envyme1 написав:Расчетная дата 10го числа, можно пополнить сегодня, что бы не попасть на комиссию?

Можно, но есть большая вероятность, что покупки проведённые 6-го,7-го и даже 8-го спишутся 10-м, со всеми вытекающими.
Вы либо гасите и ложите карту на полку до 9-го. Либо, как делает большинство, гасите карту 10-го по номеру счёта или со сбера.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 08:22

Добрый день Alfa_Bank!
Напомните плиз... учёт транзакций для условной бесплатности платинум блэка идёт по дате операции или по дате списания? Если я делал покупки в марте и они списались в апреле, то надеюсь, что они пойдут в счёт оплаты за апрель... я правильно понимаю? :roll:
Карамболь
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 08:30

Re: Альфа-Банк

По даті списання.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 08:40

Re: Альфа-Банк

Фантом написав:
  envyme1 написав:Расчетная дата 10го числа, можно пополнить сегодня, что бы не попасть на комиссию?

Можно, но есть большая вероятность, что покупки проведённые 6-го,7-го и даже 8-го спишутся 10-м, со всеми вытекающими.
Вы либо гасите и ложите карту на полку до 9-го. Либо, как делает большинство, гасите карту 10-го по номеру счёта или со сбера.
Подтверждаю. Неделю назад Алла умыкнула месяц грейса и чудом не попал на РКО. РД была 02.04. понедельник. Алла ухитрилась провести траты субботы 31.03. в воскресенье наперед понедельником 02.04. Наблюдаю такое второй раз и только перед РД. Так, что перед РД особенно если она на выходные- карту на полку. Берём другую.
lel
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 10:31

  Фантом написав:
  envyme1 написав:Расчетная дата 10го числа, можно пополнить сегодня, что бы не попасть на комиссию?

Можно, но есть большая вероятность, что покупки проведённые 6-го,7-го и даже 8-го спишутся 10-м, со всеми вытекающими.
Вы либо гасите и ложите карту на полку до 9-го. Либо, как делает большинство, гасите карту 10-го по номеру счёта или со сбера.

імхо-з таким "пільговим періодом" її краще взагалі не використовувати :mrgreen:(забагато гемору)
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
хуторянка
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 10:52

Re: Альфа-Банк

А давно покращили, что в веб версии МАБа нельзя ввести номер счета более 13 цифр? У привата у юр.лица номер счет 14 цифр - ввести не дает... Хорошо хоть проверил, а то копировал и в роде все ок, а потом проверяю реквизиты, а последней циферки не хватает и ввести ее уже нельзя...
ol_zy
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 10:58

  ol_zy написав:А давно покращили, что в веб версии МАБа нельзя ввести номер счета более 13 цифр? У привата у юр.лица номер счет 14 цифр - ввести не дает... Хорошо хоть проверил, а то копировал и в роде все ок, а потом проверяю реквизиты, а последней циферки не хватает и ввести ее уже нельзя...

Если копировать непосредственно с П24, то там всегда перед первой цифрой копируется пробел. Поэтому последний символ не вставляется. Проверьте.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 11:01

  ol_zy написав:А давно покращили, что в веб версии МАБа нельзя ввести номер счета более 13 цифр? У привата у юр.лица номер счет 14 цифр - ввести не дает... Хорошо хоть проверил, а то копировал и в роде все ок, а потом проверяю реквизиты, а последней циферки не хватает и ввести ее уже нельзя...

Там мона ввести 14 цифр, просто у Алки при редактировании низзя пользоваться клавишей Del, тока беХСпейС... т.е. попасть на последнюю 14ю позицию нИваЗможНа, а там точно пробел завис, т.к. вы копипастили откуда-то тот номер :)
Поэтому отредаХтируйте номерок в обычном редахтуре и скопипастите по-новой, или вааще руцями наберите :P :P
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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