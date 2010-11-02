ol_zy написав:А давно покращили, что в веб версии МАБа нельзя ввести номер счета более 13 цифр? У привата у юр.лица номер счет 14 цифр - ввести не дает... Хорошо хоть проверил, а то копировал и в роде все ок, а потом проверяю реквизиты, а последней циферки не хватает и ввести ее уже нельзя...
Там мона ввести 14 цифр, просто у Алки при редактировании низзя пользоваться клавишей Del, тока беХСпейС... т.е. попасть на последнюю 14ю позицию нИваЗможНа, а там точно пробел завис, т.к. вы копипастили откуда-то тот номер Поэтому отредаХтируйте номерок в обычном редахтуре и скопипастите по-новой, или вааще руцями наберите
А да пробел не пробельный был, т.е. его не видно совсем было. Копипастил из скайпа там какой-то спецсивол не видимы затесался. А дел и бекспейс работают как положено и в позицию любую становлюсь и мышкой и стрелками и хомом, а вот после хома дел нажать не догадался... . Ставил мышкой вперед и бекспейс, а оно не перед двойкой ставило... Всем сенкс.
ALEF написав:Сделал перевод в МАБ с карточного счёта на "Поточний рахунок". Оба счёта мои. Делал через пункт "Поповнити". Дело было после 17:00 и платёж висит в статусе = Підтверджено; Завершення = 06.04.2018. Когда нужно платить чтобы сразу прилетали деньги? Сколько времени занимает такой перевод в бизнес время? Или мгновенно как с/в доходный сейф не будет?
ALEF, добрый день. Если операция выполнена до 22:00 операционного дня, то зачисление на счет в режиме онлайн (в течение 15 мин); если операция выполнена после 22:00 операционного дня, то Т+1 рабочий день. Но, на данном этапе, при выполнении операции в послеоперационное время не гарантируем онлайн зачисление на счет.
Востаннє редагувалось Alfa_Bank в П'ят 06 кві, 2018 14:00, всього редагувалось 1 раз.