Додано: П'ят 06 кві, 2018 11:48

clientage написав: ol_zy написав: А давно покращили, что в веб версии МАБа нельзя ввести номер счета более 13 цифр? У привата у юр.лица номер счет 14 цифр - ввести не дает... Хорошо хоть проверил, а то копировал и в роде все ок, а потом проверяю реквизиты, а последней циферки не хватает и ввести ее уже нельзя... А давно покращили, что в веб версии МАБа нельзя ввести номер счета более 13 цифр? У привата у юр.лица номер счет 14 цифр - ввести не дает... Хорошо хоть проверил, а то копировал и в роде все ок, а потом проверяю реквизиты, а последней циферки не хватает и ввести ее уже нельзя...

Там мона ввести 14 цифр, просто у Алки при редактировании низзя пользоваться клавишей Del, тока беХСпейС... т.е. попасть на последнюю 14ю позицию нИваЗможНа, а там точно пробел завис, т.к. вы копипастили откуда-то тот номер

Поэтому отредаХтируйте номерок в обычном редахтуре и скопипастите по-новой, или вааще руцями наберите Там мона ввести 14 цифр, просто у Алки при редактировании низзя пользоваться клавишей Del, тока беХСпейС... т.е. попасть на последнюю 14ю позицию нИваЗможНа, а там точно пробел завис, т.к. вы копипастили откуда-то тот номерПоэтому отредаХтируйте номерок в обычном редахтуре и скопипастите по-новой, или вааще руцями наберите

А да пробел не пробельный был, т.е. его не видно совсем было. Копипастил из скайпа там какой-то спецсивол не видимы затесался. А дел и бекспейс работают как положено и в позицию любую становлюсь и мышкой и стрелками и хомом, а вот после хома дел нажать не догадался.... Ставил мышкой вперед и бекспейс, а оно не перед двойкой ставило... Всем сенкс.