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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5529553055315532>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 891
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
189
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
142
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
139
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
247
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
174
Всього голосів : 891
Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 11:48

  clientage написав:
  ol_zy написав:А давно покращили, что в веб версии МАБа нельзя ввести номер счета более 13 цифр? У привата у юр.лица номер счет 14 цифр - ввести не дает... Хорошо хоть проверил, а то копировал и в роде все ок, а потом проверяю реквизиты, а последней циферки не хватает и ввести ее уже нельзя...

Там мона ввести 14 цифр, просто у Алки при редактировании низзя пользоваться клавишей Del, тока беХСпейС... т.е. попасть на последнюю 14ю позицию нИваЗможНа, а там точно пробел завис, т.к. вы копипастили откуда-то тот номер :)
Поэтому отредаХтируйте номерок в обычном редахтуре и скопипастите по-новой, или вааще руцями наберите :P :P

А да пробел не пробельный был, т.е. его не видно совсем было. Копипастил из скайпа там какой-то спецсивол не видимы затесался. А дел и бекспейс работают как положено и в позицию любую становлюсь и мышкой и стрелками и хомом, а вот после хома дел нажать не догадался... :oops:. Ставил мышкой вперед и бекспейс, а оно не перед двойкой ставило... Всем сенкс.
ol_zy
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 11:58

Re: Альфа-Банк

  ol_zy написав:А дел и бекспейс работают как положено...

Блин а я тут из-за Дел именно в МАБе уже пеной от злости изошёл, годик точно мучаюсь :)
Под Хромом. В других ИБ Дел работает
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 13:38

Кэшбек

Вопрос к представителю банка, не начислен на карту кешбэк за март, платежи через терминал в супермаркетах были
yuluk
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 13:43

Re: Альфа-Банк

  yuluk написав:платежи через терминал в супермаркетах были

Так десятку нужно наскрести. Иначе, аж в следующем месяце придет.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 13:52

  wig написав:Так десятку нужно наскрести. Иначе, аж в следующем месяце придет.

т.е приедет, когда в сумме будет 10 грн + за прошлые несколько месяцев?
Востаннє редагувалось yuluk в П'ят 06 кві, 2018 13:52, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 13:52

  clientage написав:
  ol_zy написав:А дел и бекспейс работают как положено...

Блин а я тут из-за Дел именно в МАБе уже пеной от злости изошёл, годик точно мучаюсь :)
Под Хромом. В других ИБ Дел работает

Тоже под хромом на 7-ке и все гуд дел работает, может хром не обновлен? Или какой запрет где-то в настройках стоит?
ol_zy
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 13:59

  ALEF написав:Сделал перевод в МАБ с карточного счёта на "Поточний рахунок". Оба счёта мои. Делал через пункт "Поповнити".
Дело было после 17:00 и платёж висит в статусе = Підтверджено; Завершення = 06.04.2018.
Когда нужно платить чтобы сразу прилетали деньги?
Сколько времени занимает такой перевод в бизнес время? Или мгновенно как с/в доходный сейф не будет?

ALEF, добрый день. Если операция выполнена до 22:00 операционного дня, то зачисление на счет в режиме онлайн (в течение 15 мин); если операция выполнена после 22:00 операционного дня, то Т+1 рабочий день. Но, на данном этапе, при выполнении операции в послеоперационное время не гарантируем онлайн зачисление на счет.
Востаннє редагувалось Alfa_Bank в П'ят 06 кві, 2018 14:00, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 14:00

  ol_zy написав:
  clientage написав:
  ol_zy написав:А дел и бекспейс работают как положено...

Блин а я тут из-за Дел именно в МАБе уже пеной от злости изошёл, годик точно мучаюсь :)
Под Хромом. В других ИБ Дел работает

Тоже под хромом на 7-ке и все гуд дел работает, может хром не обновлен? Или какой запрет где-то в настройках стоит?

Шяйййтан. У меня уже тоже всё работает :shock:
Може глючит када чейто ИБ ещё открыт... или вот када шото копипастю с др. ИБ
Буду наблюдать 8) :roll:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 14:07

  DENVER_S написав:Блин, это что за фигня?
Щомісячний платіж за страховий пакет від фінансових ризиків

Карта погашена в ноль. Расчетная была 4 числа. Что вы там натворили опять?
Никогда такого не было, и вот опять...

DENVER_S, добрый день. Укажите данные в ЛС, проверим.
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 16:10

до которого часа надо ввести платеж по реквизитам чтобы успеть на последнюю отправку?
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