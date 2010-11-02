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Обслуговування в українських
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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5529553055315532

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 891
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
189
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
142
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
139
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
247
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
174
Всього голосів : 891
Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 16:13

  J написав:до которого часа надо ввести платеж по реквизитам чтобы успеть на последнюю отправку?

до 17:00

ПС. Но вот бывают иногда чуток короткие дни, када... из-за технич. причин гроши уже и после 16:30 не хотят уходить :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 23:05

Эко

Бонусы выкатили акурат к Пасхе
Все за пасками и салом :)
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 23:43

кому интересно - алла начала продавать депо-серты на предъявителя
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 23:52

  IMPRINTER написав:кому интересно - алла начала продавать депо-серты на предъявителя

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Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Суб 07 кві, 2018 01:03

Вкладчик1234

Законно, чего вдруг не законно? Да они не гарантируются Фондом, т. К. Неименные, но сам продукт законный.
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Суб 07 кві, 2018 01:21

Re: Альфа-Банк

Эх, Фридман...
LEXX
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