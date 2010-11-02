до 17:00
ПС. Но вот бывают иногда чуток короткие дни, када... из-за технич. причин гроши уже и после 16:30 не хотят уходить
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 06 кві, 2018 16:13
до 17:00
ПС. Но вот бывают иногда чуток короткие дни, када... из-за технич. причин гроши уже и после 16:30 не хотят уходить
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 06 кві, 2018 23:05
Эко
Бонусы выкатили акурат к Пасхе
Все за пасками и салом
Додано: П'ят 06 кві, 2018 23:43
кому интересно - алла начала продавать депо-серты на предъявителя
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Додано: П'ят 06 кві, 2018 23:52
Всё IMHO
Додано: Суб 07 кві, 2018 01:03
Вкладчик1234
Законно, чего вдруг не законно? Да они не гарантируются Фондом, т. К. Неименные, но сам продукт законный.
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Додано: Суб 07 кві, 2018 01:21
Re: Альфа-Банк
Эх, Фридман...
Додано: Суб 07 кві, 2018 06:07
Так вроде НБУ их запрещал?
Всё IMHO
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