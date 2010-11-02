Додано: Суб 07 кві, 2018 01:03

Вкладчик1234



Законно, чего вдруг не законно? Да они не гарантируются Фондом, т. К. Неименные, но сам продукт законный.

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