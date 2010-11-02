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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5530553155325533>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 891
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
189
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
142
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
139
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
247
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
174
Всього голосів : 891
Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 16:13

  J написав:до которого часа надо ввести платеж по реквизитам чтобы успеть на последнюю отправку?

до 17:00

ПС. Но вот бывают иногда чуток короткие дни, када... из-за технич. причин гроши уже и после 16:30 не хотят уходить :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 23:05

Эко

Бонусы выкатили акурат к Пасхе
Все за пасками и салом :)
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 23:43

кому интересно - алла начала продавать депо-серты на предъявителя
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 23:52

  IMPRINTER написав:кому интересно - алла начала продавать депо-серты на предъявителя

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Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Суб 07 кві, 2018 01:03

Вкладчик1234

Законно, чего вдруг не законно? Да они не гарантируются Фондом, т. К. Неименные, но сам продукт законный.
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Суб 07 кві, 2018 01:21

Re: Альфа-Банк

Эх, Фридман...
LEXX
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Повідомлення Додано: Суб 07 кві, 2018 06:07

  IMPRINTER написав:Законно, чего вдруг не законно? Да они не гарантируются Фондом, т. К. Неименные, но сам продукт законный.

Так вроде НБУ их запрещал?
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Суб 07 кві, 2018 08:39

  Вкладчик1234 написав:Так вроде НБУ их запрещал?


В августе 2017 снова разрешил.
riwalir
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Повідомлення Додано: Суб 07 кві, 2018 09:13

  Alfa_Bank написав:
  mvp написав:Уважаемый представитель темоозначеного банка, извольте поинтересоваться следующим вопросом:

открывал сегодня карту "Carbon", монитор у вашего сотрудника стоял кривовастенько и мне удосужилась возможность своим взглядом частично его лицезреть. Так вот, моему удивлению не было предела, когда после нажатия девочкой-менеджером очередной кнопочки, подтянулась моя фотография... с "клубничкой" Приват-банка.

Т. е., во внутреннем ПО альфы имеется моя фотография, которую делал менеджер госбегемота (а может в то время ещё и не гос) при выдачи мне карты-клубнички. Ошибка исключена, несмотря на качество фотки - все мои карты Альфы - чёрные, а на фото - белая, с характерным красненьким пятном.

Понимаю, что, к моему огромному сожалению, банкам (и не только) плевать с большой горки на защиту персональных данных, однако, набравшись смелости, таки задам вопрос:

Как фото из приват-банка оказалось в Альфе?

P. S. Ну, вы же понимаете, что это не претензия к девочке-менеджеру из отделения.
P. P. S. Аналогичный вопрос был задан в ветке Приват-банка.

УБКИ передает фото Приватбанка по запросу к кредитному бюро. Это делается в интересах клиента, чтобы мы могли сверить текущего клиента с историческими фото.
При подписании договора Вы соглашаетесь на передачу данных для анализа - мы запрашиваем инфо в кредитном бюро с Вашего разрешения. Фото - это такие же данные.
В договоре у нас прописано:
""Кредитна історія" - це сукупність інформації про юридичну або фізичну особу, яка її ідентифікує, відомостей про виконання ним зобов'язань по кредитних операціях, і іншій відкритій інформації. Кредитна історія складається з:
- інформації, що ідентифікує суб'єкта кредитної історії…
"Згода суб'єкта кредитної історії" - письмова згода суб'єкта кредитної історії на формування його кредитної історії, а саме на передачу кредитної історії суб'єкта в Бюро, її обробку і перевірку, а також згоду на надання своєї кредитної історії у вигляді кредитного звіту Користувачеві, Партнерові Бюро впродовж часу дії кредитного правочину. Згода може бути надана суб'єктом кредитної історії Партнерові у вигляді окремого документа або у формі умови кредитного правочину, блоку анкети на отримання кредиту…»
Нарушения:
«4.5. В разі встановлення факту надання Партнером в Бюро кредитної історії без згоди суб'єкта кредитної історії Партнер відшкодовує Бюро всі збитки, пов'язані з цим порушенням. В даному випадку Бюро не несе відповідальності перед суб'єктом кредитної історії за поширення інформації про нього.»
Законы регламентирующие данную деятельность:
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2704-15
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2657-12


Спасибо за ответ
mvp
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 кві, 2018 09:17

  riwalir написав:
  Вкладчик1234 написав:Так вроде НБУ их запрещал?


В августе 2017 снова разрешил.


ни только Альфа предложила выгодный инструмент для вложений
https://www.sberbank.ua/deposits/view/39/
https://www.sberbank.ua/doc_pack/#strid=deposits

Сберегательный сертификат — особый вид депозита, включающий свойства депозитного вклада и ценной бумаги, оформляемый на предъявителя. Данный сертификат* предназначен для сохранения, а также приумножения средств с доходностью значительно выше, чем по депозитным вкладам.

Рекомендуем открыть депозитный сертификат тем Клиентам, которые желают:
• получать повышенную прибыль;
• зафиксировать ставку на весь срок действия сертификата;
иметь возможность передать сертификат 3-му лицу;
предъявлять ценную бумагу партнерам или другим банкам в качестве показателя платежеспособности;
• оформить ответственное хранение сертификата в Банке

Кто там спрашивал про справку о платежеспособности в Прокредите,Кредитвесте , Авале ?????
никому не верю
sens
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