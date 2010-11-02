mvp написав:Уважаемый представитель темоозначеного банка, извольте поинтересоваться следующим вопросом:
открывал сегодня карту "Carbon", монитор у вашего сотрудника стоял кривовастенько и мне удосужилась возможность своим взглядом частично его лицезреть. Так вот, моему удивлению не было предела, когда после нажатия девочкой-менеджером очередной кнопочки, подтянулась моя фотография... с "клубничкой" Приват-банка.
Т. е., во внутреннем ПО альфы имеется моя фотография, которую делал менеджер госбегемота (а может в то время ещё и не гос) при выдачи мне карты-клубнички. Ошибка исключена, несмотря на качество фотки - все мои карты Альфы - чёрные, а на фото - белая, с характерным красненьким пятном.
Понимаю, что, к моему огромному сожалению, банкам (и не только) плевать с большой горки на защиту персональных данных, однако, набравшись смелости, таки задам вопрос:
Как фото из приват-банка оказалось в Альфе?
P. S. Ну, вы же понимаете, что это не претензия к девочке-менеджеру из отделения. P. P. S. Аналогичный вопрос был задан в ветке Приват-банка.
УБКИ передает фото Приватбанка по запросу к кредитному бюро. Это делается в интересах клиента, чтобы мы могли сверить текущего клиента с историческими фото. При подписании договора Вы соглашаетесь на передачу данных для анализа - мы запрашиваем инфо в кредитном бюро с Вашего разрешения. Фото - это такие же данные. В договоре у нас прописано: ""Кредитна історія" - це сукупність інформації про юридичну або фізичну особу, яка її ідентифікує, відомостей про виконання ним зобов'язань по кредитних операціях, і іншій відкритій інформації. Кредитна історія складається з: - інформації, що ідентифікує суб'єкта кредитної історії… "Згода суб'єкта кредитної історії" - письмова згода суб'єкта кредитної історії на формування його кредитної історії, а саме на передачу кредитної історії суб'єкта в Бюро, її обробку і перевірку, а також згоду на надання своєї кредитної історії у вигляді кредитного звіту Користувачеві, Партнерові Бюро впродовж часу дії кредитного правочину. Згода може бути надана суб'єктом кредитної історії Партнерові у вигляді окремого документа або у формі умови кредитного правочину, блоку анкети на отримання кредиту…» Нарушения: «4.5. В разі встановлення факту надання Партнером в Бюро кредитної історії без згоди суб'єкта кредитної історії Партнер відшкодовує Бюро всі збитки, пов'язані з цим порушенням. В даному випадку Бюро не несе відповідальності перед суб'єктом кредитної історії за поширення інформації про нього.» Законы регламентирующие данную деятельность: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2704-15 http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2657-12
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Кто там спрашивал про справку о платежеспособности в Прокредите,Кредитвесте , Авале ?????