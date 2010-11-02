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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5530553155325533

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 891
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
189
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
142
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
139
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
247
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
174
Всього голосів : 891
Повідомлення Додано: Суб 07 кві, 2018 09:37

  Вкладчик1234 написав:
  IMPRINTER написав:Законно, чего вдруг не законно? Да они не гарантируются Фондом, т. К. Неименные, но сам продукт законный.

Так вроде НБУ их запрещал?


та говнопостанова, где было запрещено уже не действует.
эт ов той же постанове где банки могли выдавать гривной валюту при лосрочке и т.п.
ее уже нет этой постановы. нет постановы значит не запрещено.
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IMPRINTER
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  #<1 ... 5530553155325533
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