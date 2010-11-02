та говнопостанова, где было запрещено уже не действует.
эт ов той же постанове где банки могли выдавать гривной валюту при лосрочке и т.п.
ее уже нет этой постановы. нет постановы значит не запрещено.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 07 кві, 2018 09:37
та говнопостанова, где было запрещено уже не действует.
эт ов той же постанове где банки могли выдавать гривной валюту при лосрочке и т.п.
ее уже нет этой постановы. нет постановы значит не запрещено.
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