та говнопостанова, где было запрещено уже не действует.
эт ов той же постанове где банки могли выдавать гривной валюту при лосрочке и т.п.
ее уже нет этой постановы. нет постановы значит не запрещено.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 07 кві, 2018 09:37
та говнопостанова, где было запрещено уже не действует.
эт ов той же постанове где банки могли выдавать гривной валюту при лосрочке и т.п.
ее уже нет этой постановы. нет постановы значит не запрещено.
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
Додано: Суб 07 кві, 2018 10:50
а почем опиум для народа, де есть инфа?
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Суб 07 кві, 2018 11:09
5% в $
Щось мені з ТАС "щастить"
Додано: Суб 07 кві, 2018 11:19
Додано: Суб 07 кві, 2018 11:55
а эти сертифы на предъявителя идут в зачет условно-бесплатной Пакетной абонки?
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Суб 07 кві, 2018 11:58
Re: Альфа-Банк
Оно может быть интересно тем, кто и так вылез за фонд. И, пакетная абонка уже не играет роли.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
реклама
|