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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5530553155325533

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 891
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
189
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
142
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
139
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
247
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
174
Всього голосів : 891
Повідомлення Додано: Суб 07 кві, 2018 09:37

  Вкладчик1234 написав:
  IMPRINTER написав:Законно, чего вдруг не законно? Да они не гарантируются Фондом, т. К. Неименные, но сам продукт законный.

Так вроде НБУ их запрещал?


та говнопостанова, где было запрещено уже не действует.
эт ов той же постанове где банки могли выдавать гривной валюту при лосрочке и т.п.
ее уже нет этой постановы. нет постановы значит не запрещено.
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Суб 07 кві, 2018 10:50

  IMPRINTER написав:кому интересно - алла начала продавать депо-серты на предъявителя

а почем опиум для народа, де есть инфа?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 07 кві, 2018 11:09

  clientage написав:
  IMPRINTER написав:кому интересно - алла начала продавать депо-серты на предъявителя

а почем опиум для народа, де есть инфа?


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Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Суб 07 кві, 2018 11:19

  BBC написав:
  clientage написав:
  IMPRINTER написав:кому интересно - алла начала продавать депо-серты на предъявителя

а почем опиум для народа, де есть инфа?


5% в $
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lel
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 кві, 2018 11:55

  lel написав:
  BBC написав:
  clientage написав:а почем опиум для народа, де есть инфа?


5% в $
https://alfabank.ua/storage/tb-tree.nod ... finpdf.pdf

а эти сертифы на предъявителя идут в зачет условно-бесплатной Пакетной абонки?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 07 кві, 2018 11:58

Re: Альфа-Банк

  clientage написав:а эти сертифы на предъявителя идут в зачет условно-бесплатной Пакетной абонки?

Оно может быть интересно тем, кто и так вылез за фонд. И, пакетная абонка уже не играет роли.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
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