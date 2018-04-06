Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 07 кві, 2018 09:37
Вкладчик1234 написав: IMPRINTER написав:
Законно, чего вдруг не законно? Да они не гарантируются Фондом, т. К. Неименные, но сам продукт законный.
Так вроде НБУ их запрещал?
та говнопостанова, где было запрещено уже не действует.
эт ов той же постанове где банки могли выдавать гривной валюту при лосрочке и т.п.
ее уже нет этой постановы. нет постановы значит не запрещено.
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IMPRINTER
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Додано: Суб 07 кві, 2018 10:50
IMPRINTER написав:
кому интересно - алла начала продавать депо-серты на предъявителя
а почем опиум для народа, де есть инфа?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Додано: Суб 07 кві, 2018 11:09
clientage написав: IMPRINTER написав:
кому интересно - алла начала продавать депо-серты на предъявителя
а почем опиум для народа, де есть инфа?
5% в $
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Додано: Суб 07 кві, 2018 11:19
BBC написав: clientage написав: IMPRINTER написав:
кому интересно - алла начала продавать депо-серты на предъявителя
а почем опиум для народа, де есть инфа?
5% в $
https://alfabank.ua/storage/tb-tree.nod ... finpdf.pdf
lel
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Додано: Суб 07 кві, 2018 11:55
а эти сертифы на предъявителя идут в зачет условно-бесплатной Пакетной абонки?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Додано: Суб 07 кві, 2018 11:58
clientage написав:
а эти сертифы на предъявителя идут в зачет условно-бесплатной Пакетной абонки?
Оно может быть интересно тем, кто и так вылез за фонд. И, пакетная абонка уже не играет роли.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
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Додано: Суб 07 кві, 2018 12:34
напомните. алла начисляет эко бонусы за покупки от РД до РД или по календарным месяцам
mephala
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Додано: Суб 07 кві, 2018 12:46
mephala написав:
напомните. алла начисляет эко бонусы за покупки от РД до РД или по календарным месяцам
По кал. месяцам.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Додано: Суб 07 кві, 2018 12:55
BBC написав: clientage написав: IMPRINTER написав:
кому интересно - алла начала продавать депо-серты на предъявителя
а почем опиум для народа, де есть инфа?
5% в $
Мінімальна сума вкладу — 5 000 доларів
Волоdимир
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Додано: Суб 07 кві, 2018 13:20
lel написав: ignorabimus написав:Подскажите пожалуйста, у меня договор на кредитку оформлялся 1-го числа, в этом периоде следующее 1-е воскресенье. Какой день последний для погашения кредитки через МАБ, чтобы не попасть на комиссию за обслуживание? Кредитна карта World Максимум.
30го. Последний рабочий день перед РД.
Погасил 29.03 вечером, через кнопку "Пополнить" в МАБ, с другой карты Альфа-банка.
Итог: -60 гривен з обслуживание.
Кто не прав, я или Альфа?
ignorabimus
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БМ БАНК
Anonymous » Чет 10 лип, 2008 17:41
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756510
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