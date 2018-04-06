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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5531553255335534

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 891
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
189
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
142
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
139
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
247
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
174
Всього голосів : 891
Повідомлення Додано: Суб 07 кві, 2018 13:37

Re: Альфа-Банк

ignorabimus написав:Итог: -60 гривен з обслуживание.
Кто не прав, я или Альфа?

Гляньте у виписці по кредитці в МАБ коли кошти провелися по рахунку і отримаєте відповідь на своє питання.
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 кві, 2018 13:45

  ignorabimus написав:
  lel написав:
ignorabimus написав:Подскажите пожалуйста, у меня договор на кредитку оформлялся 1-го числа, в этом периоде следующее 1-е воскресенье.
Какой день последний для погашения кредитки через МАБ, чтобы не попасть на комиссию за обслуживание?
Кредитна карта World Максимум.
30го. Последний рабочий день перед РД.

Погасил 29.03 вечером, через кнопку "Пополнить" в МАБ, с другой карты Альфа-банка.
Итог: -60 гривен з обслуживание.
Кто не прав, я или Альфа?

Такое пополнение выполняется по р2р, для него регламент проведения по картсчету -- 2й опердень, в вашем случае это Пн, 02.04.18
Мона было Пополнить свою Пакетную - могментально, а с неё перевести в МАБе по номеру картсчета на кредитку -- до 17:00 30го ну на 146% зачлось бы :idea: :wink:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 07 кві, 2018 14:19

  clientage написав:Мона было Пополнить свою Пакетную
Что значит Пакетную?
ignorabimus
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 кві, 2018 14:23

  ignorabimus написав:
  clientage написав:Мона было Пополнить свою Пакетную
Что значит Пакетную?

дебетная карта из Пакета КомФорт, УльТра или БлэК
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлень: 24127
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  #<1 ... 5531553255335534
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