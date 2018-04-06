ignorabimus написав:Итог: -60 гривен з обслуживание.
Кто не прав, я или Альфа?
Гляньте у виписці по кредитці в МАБ коли кошти провелися по рахунку і отримаєте відповідь на своє питання.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 07 кві, 2018 13:37
Re: Альфа-Банк
Гляньте у виписці по кредитці в МАБ коли кошти провелися по рахунку і отримаєте відповідь на своє питання.
Додано: Суб 07 кві, 2018 13:45
Такое пополнение выполняется по р2р, для него регламент проведения по картсчету -- 2й опердень, в вашем случае это Пн, 02.04.18
Мона было Пополнить свою Пакетную - могментально, а с неё перевести в МАБе по номеру картсчета на кредитку -- до 17:00 30го ну на 146% зачлось бы
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Суб 07 кві, 2018 14:19
Додано: Суб 07 кві, 2018 14:23
дебетная карта из Пакета КомФорт, УльТра или БлэК
... делайте хоть что-нибудь!
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