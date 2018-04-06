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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 07 кві, 2018 13:37
ignorabimus написав:Итог: -60 гривен з обслуживание.
Кто не прав, я или Альфа?
Гляньте у виписці по кредитці в МАБ коли кошти провелися по рахунку і отримаєте відповідь на своє питання.
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stryzhko
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Додано: Суб 07 кві, 2018 13:45
ignorabimus написав: lel написав:
ignorabimus написав:Подскажите пожалуйста, у меня договор на кредитку оформлялся 1-го числа, в этом периоде следующее 1-е воскресенье.
Какой день последний для погашения кредитки через МАБ, чтобы не попасть на комиссию за обслуживание?
Кредитна карта World Максимум.
30го. Последний рабочий день перед РД.
Погасил 29.03 вечером, через кнопку "Пополнить" в МАБ, с другой карты Альфа-банка.
Итог: -60 гривен з обслуживание.
Кто не прав, я или Альфа?
Такое пополнение выполняется по р2р, для него регламент проведения по картсчету -- 2й опердень, в вашем случае это Пн, 02.04.18
Мона было Пополнить свою Пакетную - могментально, а с неё перевести в МАБе по номеру картсчета на кредитку -- до 17:00 30го ну на 146% зачлось бы
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Суб 07 кві, 2018 14:19
clientage написав:
Мона было Пополнить свою Пакетную
Что значит Пакетную?
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ignorabimus
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Додано: Суб 07 кві, 2018 14:23
ignorabimus написав: clientage написав:
Мона было Пополнить свою Пакетную
Что значит Пакетную?
дебетная карта из Пакета КомФорт, УльТра или БлэК
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Суб 07 кві, 2018 15:42
curiousobro написав:
Бонусы выкатили акурат к Пасхе
Все за пасками и салом
А у меня бонусов нет. Карта Эко у меня от 4 марта и ещё не светится в Подяке. Но покупок делал много и в марте и в апреле.
Мне нужно что-то предпринимать? Я так понимаю, бонусы выплачиваются одновременно всем. Но мне не выплатили.
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Andrew75
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Додано: Суб 07 кві, 2018 15:49
Andrew75 написав:
ещё не светится в Подяке.
Так отож. Треба регити, вона за два тижні після реги має намалюватись в подяці, як не плутаю
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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Додано: Суб 07 кві, 2018 16:20
chipmunk написав: Andrew75 написав:
ещё не светится в Подяке.
Так отож. Треба регити, вона за два тижні після реги має намалюватись в подяці, як не плутаю
Регили? Мені тут радили, що нічого реєструвати не потрібно. Вона сама зареєструється в Подяці після першого нарахування бонусів.
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Andrew75
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