ignorabimus написав:Итог: -60 гривен з обслуживание.
Кто не прав, я или Альфа?
Гляньте у виписці по кредитці в МАБ коли кошти провелися по рахунку і отримаєте відповідь на своє питання.
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Додано: Суб 07 кві, 2018 13:37
Re: Альфа-Банк
Гляньте у виписці по кредитці в МАБ коли кошти провелися по рахунку і отримаєте відповідь на своє питання.
Додано: Суб 07 кві, 2018 13:45
Такое пополнение выполняется по р2р, для него регламент проведения по картсчету -- 2й опердень, в вашем случае это Пн, 02.04.18
Мона было Пополнить свою Пакетную - могментально, а с неё перевести в МАБе по номеру картсчета на кредитку -- до 17:00 30го ну на 146% зачлось бы
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Суб 07 кві, 2018 14:19
Додано: Суб 07 кві, 2018 14:23
дебетная карта из Пакета КомФорт, УльТра или БлэК
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Суб 07 кві, 2018 15:42
А у меня бонусов нет. Карта Эко у меня от 4 марта и ещё не светится в Подяке. Но покупок делал много и в марте и в апреле.
Мне нужно что-то предпринимать? Я так понимаю, бонусы выплачиваются одновременно всем. Но мне не выплатили.
Додано: Суб 07 кві, 2018 15:49
Re: Альфа-Банк
Так отож. Треба регити, вона за два тижні після реги має намалюватись в подяці, як не плутаю
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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Додано: Суб 07 кві, 2018 16:20
Додано: Суб 07 кві, 2018 18:01
поплнив таким образом вы перевели деньги с карты на карту с помощью p2p
в таком случае деньги проходят по следующим правилам:
якщо виконується поповнення карти через кнопку "поповнити", "іншою картою"(українського Банку), то при сумі операції до до 24 999 грн. зарахування на рахунок (доступні для використання) в режимі онлайн, а розподіл коштів Т+2 дні (Т-дата виконання операції), гроші з'являться до 17:00. При сумі 25 000 грн. і більше, а також з карт іноземних банків (доступно тільки для кредитних карт) зарахування на рахунок (доступні для використання) і розподіл коштів : операція до 23: 00 – Т+1 день; операція після 23:00 – Т+2 дні.
Якщо виконується поповнення карти через кнопку "поповнити" картою з випадаючого списку (карта відправника і одержувача в національній валюті), то зарахування на рахунок (доступні для використання) в режимі онлайн, а розподіл коштів по рахунку наступний: операція виконана до 20: 00 - на наступний робочий день; операція виконана після 20:00 - через один робочий день.
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