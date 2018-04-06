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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5531553255335534

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 891
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
189
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
142
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
139
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
247
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
174
Всього голосів : 891
Повідомлення Додано: Суб 07 кві, 2018 13:37

Re: Альфа-Банк

ignorabimus написав:Итог: -60 гривен з обслуживание.
Кто не прав, я или Альфа?

Гляньте у виписці по кредитці в МАБ коли кошти провелися по рахунку і отримаєте відповідь на своє питання.
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 кві, 2018 13:45

  ignorabimus написав:
  lel написав:
ignorabimus написав:Подскажите пожалуйста, у меня договор на кредитку оформлялся 1-го числа, в этом периоде следующее 1-е воскресенье.
Какой день последний для погашения кредитки через МАБ, чтобы не попасть на комиссию за обслуживание?
Кредитна карта World Максимум.
30го. Последний рабочий день перед РД.

Погасил 29.03 вечером, через кнопку "Пополнить" в МАБ, с другой карты Альфа-банка.
Итог: -60 гривен з обслуживание.
Кто не прав, я или Альфа?

Такое пополнение выполняется по р2р, для него регламент проведения по картсчету -- 2й опердень, в вашем случае это Пн, 02.04.18
Мона было Пополнить свою Пакетную - могментально, а с неё перевести в МАБе по номеру картсчета на кредитку -- до 17:00 30го ну на 146% зачлось бы :idea: :wink:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 07 кві, 2018 14:19

  clientage написав:Мона было Пополнить свою Пакетную
Что значит Пакетную?
ignorabimus
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 кві, 2018 14:23

  ignorabimus написав:
  clientage написав:Мона было Пополнить свою Пакетную
Что значит Пакетную?

дебетная карта из Пакета КомФорт, УльТра или БлэК
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 07 кві, 2018 15:42

  curiousobro написав:Бонусы выкатили акурат к Пасхе
Все за пасками и салом :)

А у меня бонусов нет. Карта Эко у меня от 4 марта и ещё не светится в Подяке. Но покупок делал много и в марте и в апреле.
Мне нужно что-то предпринимать? Я так понимаю, бонусы выплачиваются одновременно всем. Но мне не выплатили.
Andrew75
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 кві, 2018 15:49

Re: Альфа-Банк

  Andrew75 написав:ещё не светится в Подяке.

Так отож. Треба регити, вона за два тижні після реги має намалюватись в подяці, як не плутаю
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
chipmunk
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Повідомлення Додано: Суб 07 кві, 2018 16:20

  chipmunk написав:
  Andrew75 написав:ещё не светится в Подяке.

Так отож. Треба регити, вона за два тижні після реги має намалюватись в подяці, як не плутаю

Регили? Мені тут радили, що нічого реєструвати не потрібно. Вона сама зареєструється в Подяці після першого нарахування бонусів.
Andrew75
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 кві, 2018 18:01

  ignorabimus написав:
  lel написав:
ignorabimus написав:Подскажите пожалуйста, у меня договор на кредитку оформлялся 1-го числа, в этом периоде следующее 1-е воскресенье.
Какой день последний для погашения кредитки через МАБ, чтобы не попасть на комиссию за обслуживание?
Кредитна карта World Максимум.
30го. Последний рабочий день перед РД.

Погасил 29.03 вечером, через кнопку "Пополнить" в МАБ, с другой карты Альфа-банка.
Итог: -60 гривен з обслуживание.
Кто не прав, я или Альфа?

поплнив таким образом вы перевели деньги с карты на карту с помощью p2p
в таком случае деньги проходят по следующим правилам:
якщо виконується поповнення карти через кнопку "поповнити", "іншою картою"(українського Банку), то при сумі операції до до 24 999 грн. зарахування на рахунок (доступні для використання) в режимі онлайн, а розподіл коштів Т+2 дні (Т-дата виконання операції), гроші з'являться до 17:00. При сумі 25 000 грн. і більше, а також з карт іноземних банків (доступно тільки для кредитних карт) зарахування на рахунок (доступні для використання) і розподіл коштів : операція до 23: 00 – Т+1 день; операція після 23:00 – Т+2 дні.
Якщо виконується поповнення карти через кнопку "поповнити" картою з випадаючого списку (карта відправника і одержувача в національній валюті), то зарахування на рахунок (доступні для використання) в режимі онлайн, а розподіл коштів по рахунку наступний: операція виконана до 20: 00 - на наступний робочий день; операція виконана після 20:00 - через один робочий день.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 кві, 2018 19:21

  clientage написав:дебетная карта из Пакета КомФорт, УльТра или БлэК
У меня такой нет, есть только дебетная ФГВФЛ.
ignorabimus
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 кві, 2018 19:56

  ignorabimus написав:
  clientage написав:дебетная карта из Пакета КомФорт, УльТра или БлэК
У меня такой нет, есть только дебетная ФГВФЛ.

Так она тоже пакетная(Комфорт ФГВФО) и одна из самых лучших дебитных карт в Альфе.
Для полноценного пользования кредитками Альфы необходимо:
1. Открыть Сберсчет, в МАБе мин 100грн-это неснижаемый остаток. Идет 10% годовых. Очень удобно гасить кредитки в РД.
2. Создать шаблоны с Комфорта на кредитку. Платежи и переводы-Клиенту Альфа-по номеру счета.
lel
 
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