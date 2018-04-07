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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 08 кві, 2018 09:14
mephala написав:
поповнення карти через кнопку "поповнити", "іншою картою"(українського Банку), то при сумі операції до до 24 999 грн. зарахування на рахунок (доступні для використання) в режимі онлайн, а розподіл коштів Т+2 дні (Т-дата виконання операції), гроші з'являться до 17:00.
Сразу после пополнения,когда они доступны онлайн, деньгами можно пользоваться, расчеты попадут в следующий РД или нужно ждать 2 дня чтоб деньги провелись? Как альфа считает?
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mihasik
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