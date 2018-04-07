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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5532553355345535

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 891
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
189
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
142
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
139
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
247
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
174
Всього голосів : 891
Повідомлення Додано: Нед 08 кві, 2018 09:14

  mephala написав: поповнення карти через кнопку "поповнити", "іншою картою"(українського Банку), то при сумі операції до до 24 999 грн. зарахування на рахунок (доступні для використання) в режимі онлайн, а розподіл коштів Т+2 дні (Т-дата виконання операції), гроші з'являться до 17:00.

Сразу после пополнения,когда они доступны онлайн, деньгами можно пользоваться, расчеты попадут в следующий РД или нужно ждать 2 дня чтоб деньги провелись? Как альфа считает?
mihasik
 
Повідомлень: 226
З нами з: 26.10.11
Подякував: 11 раз.
Подякували: 1 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 кві, 2018 10:58

  mihasik написав:
  mephala написав: поповнення карти через кнопку "поповнити", "іншою картою"(українського Банку), то при сумі операції до до 24 999 грн. зарахування на рахунок (доступні для використання) в режимі онлайн, а розподіл коштів Т+2 дні (Т-дата виконання операції), гроші з'являться до 17:00.

Сразу после пополнения,когда они доступны онлайн, деньгами можно пользоваться, расчеты попадут в следующий РД или нужно ждать 2 дня чтоб деньги провелись? Как альфа считает?

Пользоваться мона, НО...
Но вы должны действовать в соответсТвии с характером своих трат
Т.е. нуна предварительно исследовать по выписке в МАБе как, с каким сроком проводятся ваши траты: де на сл. день, де через 2 дня, де ваще могут залипнуть на месяц...
Важно именно следить, шобы по кредитке ВДРУХ не появилось новых трат в типа-уже-погашенном ПП :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлень: 24129
З нами з: 08.12.07
Подякував: 1943 раз.
Подякували: 2712 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 кві, 2018 11:30

  clientage написав:
  mihasik написав:
  mephala написав: поповнення карти через кнопку "поповнити", "іншою картою"(українського Банку), то при сумі операції до до 24 999 грн. зарахування на рахунок (доступні для використання) в режимі онлайн, а розподіл коштів Т+2 дні (Т-дата виконання операції), гроші з'являться до 17:00.

Сразу после пополнения,когда они доступны онлайн, деньгами можно пользоваться, расчеты попадут в следующий РД или нужно ждать 2 дня чтоб деньги провелись? Как альфа считает?

Пользоваться мона, НО...
Но вы должны действовать в соответсТвии с характером своих трат
Т.е. нуна предварительно исследовать по выписке в МАБе как, с каким сроком проводятся ваши траты: де на сл. день, де через 2 дня, де ваще могут залипнуть на месяц...
Важно именно следить, шобы по кредитке ВДРУХ не появилось новых трат в типа-уже-погашенном ПП :)

В альфе разве есть какая~то закономерность? Судя по отзывам, каждый раз, может быть по~разному, так что отследить невозможно)
mihasik
 
Повідомлень: 226
З нами з: 26.10.11
Подякував: 11 раз.
Подякували: 1 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 кві, 2018 11:45

  mihasik написав:
  clientage написав:
  mihasik написав:Сразу после пополнения,когда они доступны онлайн, деньгами можно пользоваться, расчеты попадут в следующий РД или нужно ждать 2 дня чтоб деньги провелись? Как альфа считает?

Пользоваться мона, НО...
Но вы должны действовать в соответсТвии с характером своих трат
Т.е. нуна предварительно исследовать по выписке в МАБе как, с каким сроком проводятся ваши траты: де на сл. день, де через 2 дня, де ваще могут залипнуть на месяц...
Важно именно следить, шобы по кредитке ВДРУХ не появилось новых трат в типа-уже-погашенном ПП :)

В альфе разве есть какая~то закономерность? Судя по отзывам, каждый раз, может быть по~разному, так что отследить невозможно)

Вы скока лет уже в Альфе? Вы можете отследить закономерность движения СВОИХ денег по своей выписке?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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1

 
Повідомлень: 24129
З нами з: 08.12.07
Подякував: 1943 раз.
Подякували: 2712 раз.
 
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  #<1 ... 5532553355345535
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