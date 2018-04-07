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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 08 кві, 2018 09:14
mephala написав:
поповнення карти через кнопку "поповнити", "іншою картою"(українського Банку), то при сумі операції до до 24 999 грн. зарахування на рахунок (доступні для використання) в режимі онлайн, а розподіл коштів Т+2 дні (Т-дата виконання операції), гроші з'являться до 17:00.
Сразу после пополнения,когда они доступны онлайн, деньгами можно пользоваться, расчеты попадут в следующий РД или нужно ждать 2 дня чтоб деньги провелись? Как альфа считает?
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mihasik
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Додано: Нед 08 кві, 2018 10:58
mihasik написав: mephala написав:
поповнення карти через кнопку "поповнити", "іншою картою"(українського Банку), то при сумі операції до до 24 999 грн. зарахування на рахунок (доступні для використання) в режимі онлайн, а розподіл коштів Т+2 дні (Т-дата виконання операції), гроші з'являться до 17:00.
Сразу после пополнения,когда они доступны онлайн, деньгами можно пользоваться, расчеты попадут в следующий РД или нужно ждать 2 дня чтоб деньги провелись? Как альфа считает?
Пользоваться мона, НО...
Но вы должны действовать в соответсТвии с характером своих трат
Т.е. нуна предварительно исследовать по выписке в МАБе как, с каким сроком проводятся ваши траты: де на сл. день, де через 2 дня, де ваще могут залипнуть на месяц...
Важно именно следить, шобы по кредитке ВДРУХ не появилось новых трат в типа-уже-погашенном ПП
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Нед 08 кві, 2018 11:30
clientage написав: mihasik написав: mephala написав:
поповнення карти через кнопку "поповнити", "іншою картою"(українського Банку), то при сумі операції до до 24 999 грн. зарахування на рахунок (доступні для використання) в режимі онлайн, а розподіл коштів Т+2 дні (Т-дата виконання операції), гроші з'являться до 17:00.
Сразу после пополнения,когда они доступны онлайн, деньгами можно пользоваться, расчеты попадут в следующий РД или нужно ждать 2 дня чтоб деньги провелись? Как альфа считает?
Пользоваться мона, НО...
Но вы должны действовать в соответсТвии с характером своих трат
Т.е. нуна предварительно исследовать по выписке в МАБе как, с каким сроком проводятся ваши траты: де на сл. день, де через 2 дня, де ваще могут залипнуть на месяц...
Важно именно следить, шобы по кредитке ВДРУХ не появилось новых трат в типа-уже-погашенном ПП
В альфе разве есть какая~то закономерность? Судя по отзывам, каждый раз, может быть по~разному, так что отследить невозможно)
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mihasik
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Додано: Нед 08 кві, 2018 11:45
mihasik написав: clientage написав: mihasik написав:
Сразу после пополнения,когда они доступны онлайн, деньгами можно пользоваться, расчеты попадут в следующий РД или нужно ждать 2 дня чтоб деньги провелись? Как альфа считает?
Пользоваться мона, НО...
Но вы должны действовать в соответсТвии с характером своих трат
Т.е. нуна предварительно исследовать по выписке в МАБе как, с каким сроком проводятся ваши траты: де на сл. день, де через 2 дня, де ваще могут залипнуть на месяц...
Важно именно следить, шобы по кредитке ВДРУХ не появилось новых трат в типа-уже-погашенном ПП
В альфе разве есть какая~то закономерность? Судя по отзывам, каждый раз, может быть по~разному, так что отследить невозможно)
Вы скока лет уже в Альфе? Вы можете отследить закономерность движения СВОИХ денег по своей выписке?
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Нед 08 кві, 2018 12:38
Следил. Обычно уже на 2й рабочий день проводят. Траты пт, сб, вск. во вторник. Но уже два раза перед РД траты субботы провели в воскресенье- понедельником. Только 2 я кредитка позволяет не смотреть на проводки.
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lel
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Додано: Нед 08 кві, 2018 12:40
А было и через 4-5 раб
дней
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lel
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Додано: Нед 08 кві, 2018 12:46
lel написав:
Следил. Обычно уже на 2й рабочий день проводят. Траты пт, сб, вск. во вторник. Но уже два раза перед РД траты субботы провели в воскресенье- понедельником. Только 2 я кредитка позволяет не смотреть на проводки.
А это одни те же ПОСы и в одно и тоже время дня себя так ведут: Пт-Пн или Пт-Вт и скока времени прошло между "замерами"?
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Нед 08 кві, 2018 15:18
Один и тот же супермаркет. ПОСы похоже все Привата, других не видел. Покупки строго в субботу. или вск. Обычно проводка вторник. Но перед РД в вск или пнд умудряются провести понедельником. Ну вы поняли- я хочу Грейс + месяц, а меня опускают - месяц. Уже два раза попал. И с рассрочкой тяжело разобраться. Теперь только другая карта.
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lel
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Додано: Нед 08 кві, 2018 17:41
clientage написав:
Вы скока лет уже в Альфе? Вы можете отследить закономерность движения СВОИХ денег по своей выписке?
1 месяц.
Только начинаю отслеживать,поэтому и спрашиваю кто здесь годами
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mihasik
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Додано: Нед 08 кві, 2018 22:28
clientage написав: mihasik написав: mephala написав:
поповнення карти через кнопку "поповнити", "іншою картою"(українського Банку), то при сумі операції до до 24 999 грн. зарахування на рахунок (доступні для використання) в режимі онлайн, а розподіл коштів Т+2 дні (Т-дата виконання операції), гроші з'являться до 17:00.
Сразу после пополнения,когда они доступны онлайн, деньгами можно пользоваться, расчеты попадут в следующий РД или нужно ждать 2 дня чтоб деньги провелись? Как альфа считает?
Пользоваться мона, НО...
Но вы должны действовать в соответсТвии с характером своих трат
Т.е. нуна предварительно исследовать по выписке в МАБе как, с каким сроком проводятся ваши траты: де на сл. день, де через 2 дня, де ваще могут залипнуть на месяц...
Важно именно следить, шобы по кредитке ВДРУХ не появилось новых трат в типа-уже-погашенном ПП
добрый! Как подсчитать? Договор на кредитку оформлен 03 числом,оплатил 05 числа,сообщение про рассрочку пришло 07 числа. Когда делать первое пополнение ?
никому не верю
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