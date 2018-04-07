clientage написав:Пользоваться мона, НО... Но вы должны действовать в соответсТвии с характером своих трат Т.е. нуна предварительно исследовать по выписке в МАБе как, с каким сроком проводятся ваши траты: де на сл. день, де через 2 дня, де ваще могут залипнуть на месяц... Важно именно следить, шобы по кредитке ВДРУХ не появилось новых трат в типа-уже-погашенном ПП
добрый! Как подсчитать? Договор на кредитку оформлен 03 числом,оплатил 05 числа,сообщение про рассрочку пришло 07 числа. Когда делать первое пополнение ?
Если рассрочка активирована, то как правило, на затраты льготного периода первая часть рассрочки падает через одну РД - например, если речь идет о договоре от 3 апреля и покупке 5 апреля, с последующей своевременной активацией рассрочки, то проводка первой части рассрочки будет не в следующую РД 3 мая, а 3 июня, и срок погашения этой части (=пополнения карточного счета) будет до 27 июня включительно (но МАБ "на всякий пожарный" будет светить дату погашения "до 26 июня" или даже "до 25 июня") - из-за календарного выходного 28 июня
clientage написав:Пользоваться мона, НО... Но вы должны действовать в соответсТвии с характером своих трат Т.е. нуна предварительно исследовать по выписке в МАБе как, с каким сроком проводятся ваши траты: де на сл. день, де через 2 дня, де ваще могут залипнуть на месяц... Важно именно следить, шобы по кредитке ВДРУХ не появилось новых трат в типа-уже-погашенном ПП
добрый! Как подсчитать? Договор на кредитку оформлен 03 числом,оплатил 05 числа,сообщение про рассрочку пришло 07 числа. Когда делать первое пополнение ?
Если рассрочка активирована, то как правило, на затраты льготного периода первая часть рассрочки падает через одну РД - например, если речь идет о договоре от 3 апреля и покупке 5 апреля, с последующей своевременной активацией рассрочки, то проводка первой части рассрочки будет не в следующую РД 3 мая, а 3 июня, и срок погашения этой части (=пополнения карточного счета) будет до 27 июня включительно (но МАБ "на всякий пожарный" будет светить дату погашения "до 26 июня" или даже "до 25 июня") - из-за календарного выходного 28 июня
но если в апреле , кроме рассрочки были оплаты с карты,то это задолженность нужно платить до 02 мая , чтобы не платить стоимость пакета услуг ,верно ?
freelancer написав:Если рассрочка активирована, то как правило, на затраты льготного периода первая часть рассрочки падает через одну РД - например, если речь идет о договоре от 3 апреля и покупке 5 апреля, с последующей своевременной активацией рассрочки, то проводка первой части рассрочки будет не в следующую РД 3 мая, а 3 июня, и срок погашения этой части (=пополнения карточного счета) будет до 27 июня включительно
А если рассрочка активирована не своевременно? Теоретический вопрос.
Договор 1 числа. Покупка, допустим, 25 апреля. Приходит РД, заплачено 60 гривен. 5 мая, к примеру, активирована рассрочка. Теперь отсчёт будет идти от даты её активации или даты покупки? То есть первое гашение будет в конце июля или июня?