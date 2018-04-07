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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5533553455355536

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 891
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
189
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
142
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
139
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
247
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
174
Всього голосів : 891
Повідомлення Додано: Пон 09 кві, 2018 04:46

  sens написав:
  clientage написав:Пользоваться мона, НО...
Но вы должны действовать в соответсТвии с характером своих трат
Т.е. нуна предварительно исследовать по выписке в МАБе как, с каким сроком проводятся ваши траты: де на сл. день, де через 2 дня, де ваще могут залипнуть на месяц...
Важно именно следить, шобы по кредитке ВДРУХ не появилось новых трат в типа-уже-погашенном ПП :)
добрый! Как подсчитать? Договор на кредитку оформлен 03 числом,оплатил 05 числа,сообщение про рассрочку пришло 07 числа. Когда делать первое пополнение ?
Если рассрочка активирована, то как правило, на затраты льготного периода первая часть рассрочки падает через одну РД - например, если речь идет о договоре от 3 апреля и покупке 5 апреля, с последующей своевременной активацией рассрочки, то проводка первой части рассрочки будет не в следующую РД 3 мая, а 3 июня, и срок погашения этой части (=пополнения карточного счета) будет до 27 июня включительно (но МАБ "на всякий пожарный" будет светить дату погашения "до 26 июня" или даже "до 25 июня") - из-за календарного выходного 28 июня
freelancer
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 кві, 2018 08:34

  freelancer написав:
  sens написав:
  clientage написав:Пользоваться мона, НО...
Но вы должны действовать в соответсТвии с характером своих трат
Т.е. нуна предварительно исследовать по выписке в МАБе как, с каким сроком проводятся ваши траты: де на сл. день, де через 2 дня, де ваще могут залипнуть на месяц...
Важно именно следить, шобы по кредитке ВДРУХ не появилось новых трат в типа-уже-погашенном ПП :)
добрый! Как подсчитать? Договор на кредитку оформлен 03 числом,оплатил 05 числа,сообщение про рассрочку пришло 07 числа. Когда делать первое пополнение ?
Если рассрочка активирована, то как правило, на затраты льготного периода первая часть рассрочки падает через одну РД - например, если речь идет о договоре от 3 апреля и покупке 5 апреля, с последующей своевременной активацией рассрочки, то проводка первой части рассрочки будет не в следующую РД 3 мая, а 3 июня, и срок погашения этой части (=пополнения карточного счета) будет до 27 июня включительно (но МАБ "на всякий пожарный" будет светить дату погашения "до 26 июня" или даже "до 25 июня") - из-за календарного выходного 28 июня
но если в апреле , кроме рассрочки были оплаты с карты,то это задолженность нужно платить до 02 мая , чтобы не платить стоимость пакета услуг ,верно ?
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Пон 09 кві, 2018 08:57

Re: Альфа-Банк

  freelancer написав:Если рассрочка активирована, то как правило, на затраты льготного периода первая часть рассрочки падает через одну РД - например, если речь идет о договоре от 3 апреля и покупке 5 апреля, с последующей своевременной активацией рассрочки, то проводка первой части рассрочки будет не в следующую РД 3 мая, а 3 июня, и срок погашения этой части (=пополнения карточного счета) будет до 27 июня включительно

А если рассрочка активирована не своевременно? Теоретический вопрос.

Договор 1 числа. Покупка, допустим, 25 апреля. Приходит РД, заплачено 60 гривен. 5 мая, к примеру, активирована рассрочка. Теперь отсчёт будет идти от даты её активации или даты покупки? То есть первое гашение будет в конце июля или июня?
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Повідомлення Додано: Пон 09 кві, 2018 09:40

Пакет "Platinum Black"

Для бесплатного использования в данном пакете нужно совершить не менее 12 покупок, вопрос- в интернет пополнение счета на пройдет?
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Повідомлення Додано: Пон 09 кві, 2018 09:54

  pfauter написав:Для бесплатного использования в данном пакете нужно совершить не менее 12 покупок, вопрос- в интернет пополнение счета на пройдет?


пройдет
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Повідомлення Додано: Пон 09 кві, 2018 09:57

IMPRINTER
На любую сумму?
Месяц календарный?
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Повідомлення Додано: Пон 09 кві, 2018 10:03

  pfauter написав:IMPRINTER
На любую сумму?
Месяц календарный?


хоть на копейку.
месяц календарный, но учитываются операции по дате списания со счета, а не по дате совершения операции.
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Пон 09 кві, 2018 10:04

IMPRINTER
Спасибо, вместо карты БМ банка хочу заказать.
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