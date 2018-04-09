|
|
|
Альфа-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 09 кві, 2018 20:11
guntherhouse777 написав: Vorlon написав:
Договор 1 числа. Покупка, допустим, 25 апреля. Приходит РД, заплачено 60 гривен. 5 мая, к примеру, активирована рассрочка. Теперь отсчёт будет идти от даты её активации или даты покупки? То есть первое гашение будет в конце июля или июня?
Как то уважаемый clientage отвечал, что рассрочка начнется не с даты согласия, а с даты совершения покупки.
(а то расрочку можно было увеличить на месяц))
По моему скромному мнению (28 рассрочек), рассрочка начнется после проведения по счету, после активации.
-
lel
-
-
- Повідомлень: 1539
- З нами з: 10.12.13
- Подякував: 806 раз.
- Подякували: 176 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 09 кві, 2018 20:42
clientage написав:
Пользоваться мона, НО...
Но вы должны действовать в соответсТвии с характером своих трат
Т.е. нуна предварительно исследовать по выписке в МАБе как, с каким сроком проводятся ваши траты: де на сл. день, де через 2 дня, де ваще могут залипнуть на месяц...
Важно именно следить, шобы по кредитке ВДРУХ не появилось новых трат в типа-уже-погашенном ПП
добрый! Как подсчитать? Договор на кредитку оформлен 03 числом,оплатил 05 числа,сообщение про рассрочку пришло 07 числа. Когда делать первое пополнение ?[/quote]Если рассрочка активирована, то как правило, на затраты льготного периода первая часть рассрочки падает через одну РД - например, если речь идет о договоре от 3 апреля и покупке 5 апреля, с последующей своевременной активацией рассрочки, то проводка первой части рассрочки будет не в следующую РД 3 мая, а 3 июня, и срок погашения этой части (=пополнения карточного счета) будет до 27 июня включительно (но МАБ "на всякий пожарный" будет светить дату погашения "до 26 июня" или даже "до 25 июня") - из-за календарного выходного 28 июня[/quote] но если в апреле , кроме рассрочки были оплаты с карты,то это задолженность нужно платить до 02 мая , чтобы не платить стоимость пакета услуг ,верно ?[/quote]
ПОВТОРНО !
никому не верю
-
sens
-
-
- Повідомлень: 10694
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 29 раз.
- Подякували: 627 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
ВТБ Банк
Anonymous » Вів 11 січ, 2005 18:07
|12784
|2470496
|
|
|30528
|3758269
|
|
БМ БАНК
Anonymous » Чет 10 лип, 2008 17:41
|4663
|758336
|
Пон 09 кві, 2018 09:44
BBC
реклама
|