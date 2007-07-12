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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5534553555365537

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 891
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
189
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
142
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
139
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
247
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
174
Всього голосів : 891
Повідомлення Додано: Пон 09 кві, 2018 20:11

  guntherhouse777 написав:
  Vorlon написав:
Договор 1 числа. Покупка, допустим, 25 апреля. Приходит РД, заплачено 60 гривен. 5 мая, к примеру, активирована рассрочка. Теперь отсчёт будет идти от даты её активации или даты покупки? То есть первое гашение будет в конце июля или июня?

Как то уважаемый clientage отвечал, что рассрочка начнется не с даты согласия, а с даты совершения покупки.
(а то расрочку можно было увеличить на месяц))

По моему скромному мнению (28 рассрочек), рассрочка начнется после проведения по счету, после активации.
lel
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 кві, 2018 20:42

  clientage написав:Пользоваться мона, НО...
Но вы должны действовать в соответсТвии с характером своих трат
Т.е. нуна предварительно исследовать по выписке в МАБе как, с каким сроком проводятся ваши траты: де на сл. день, де через 2 дня, де ваще могут залипнуть на месяц...
Важно именно следить, шобы по кредитке ВДРУХ не появилось новых трат в типа-уже-погашенном ПП :)
добрый! Как подсчитать? Договор на кредитку оформлен 03 числом,оплатил 05 числа,сообщение про рассрочку пришло 07 числа. Когда делать первое пополнение ?[/quote]Если рассрочка активирована, то как правило, на затраты льготного периода первая часть рассрочки падает через одну РД - например, если речь идет о договоре от 3 апреля и покупке 5 апреля, с последующей своевременной активацией рассрочки, то проводка первой части рассрочки будет не в следующую РД 3 мая, а 3 июня, и срок погашения этой части (=пополнения карточного счета) будет до 27 июня включительно (но МАБ "на всякий пожарный" будет светить дату погашения "до 26 июня" или даже "до 25 июня") - из-за календарного выходного 28 июня[/quote] но если в апреле , кроме рассрочки были оплаты с карты,то это задолженность нужно платить до 02 мая , чтобы не платить стоимость пакета услуг ,верно ?[/quote]
ПОВТОРНО !
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Пон 09 кві, 2018 22:04

Re: Альфа-Банк

  sens написав:если в апреле , кроме рассрочки были оплаты с карты,то это задолженность нужно платить до 02 мая , чтобы не платить стоимость пакета услуг ,верно ?

обычные траты (не рассрочки) нужно оплачивать до конца платежного периода - в вашем случае до 3-го мая (можно включительно, если пьете шампанское :))
2-го мая вечером можете заглянуть в свой МАБ - Альфа должна отписаться, сколько она с вас хочет, а 3-го мая в 9:00 эта сумма уже будет окончательной...
это уже какой-то RTFM, а на этих форумах нет "шапки", куда бы заносились эти самые ЧаВО
vvs2k
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 03:40

lel,
Точно.
Именно так и говорил clientage "рассрочка начнется после проведения по счету"
guntherhouse777
 
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