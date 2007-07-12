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Альфа-Банк
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Додано: Пон 09 кві, 2018 20:11
guntherhouse777 написав: Vorlon написав:
Договор 1 числа. Покупка, допустим, 25 апреля. Приходит РД, заплачено 60 гривен. 5 мая, к примеру, активирована рассрочка. Теперь отсчёт будет идти от даты её активации или даты покупки? То есть первое гашение будет в конце июля или июня?
Как то уважаемый clientage отвечал, что рассрочка начнется не с даты согласия, а с даты совершения покупки.
(а то расрочку можно было увеличить на месяц))
По моему скромному мнению (28 рассрочек), рассрочка начнется после проведения по счету, после активации.
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lel
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Додано: Пон 09 кві, 2018 20:42
clientage написав:
Пользоваться мона, НО...
Но вы должны действовать в соответсТвии с характером своих трат
Т.е. нуна предварительно исследовать по выписке в МАБе как, с каким сроком проводятся ваши траты: де на сл. день, де через 2 дня, де ваще могут залипнуть на месяц...
Важно именно следить, шобы по кредитке ВДРУХ не появилось новых трат в типа-уже-погашенном ПП
добрый! Как подсчитать? Договор на кредитку оформлен 03 числом,оплатил 05 числа,сообщение про рассрочку пришло 07 числа. Когда делать первое пополнение ?[/quote]Если рассрочка активирована, то как правило, на затраты льготного периода первая часть рассрочки падает через одну РД - например, если речь идет о договоре от 3 апреля и покупке 5 апреля, с последующей своевременной активацией рассрочки, то проводка первой части рассрочки будет не в следующую РД 3 мая, а 3 июня, и срок погашения этой части (=пополнения карточного счета) будет до 27 июня включительно (но МАБ "на всякий пожарный" будет светить дату погашения "до 26 июня" или даже "до 25 июня") - из-за календарного выходного 28 июня[/quote] но если в апреле , кроме рассрочки были оплаты с карты,то это задолженность нужно платить до 02 мая , чтобы не платить стоимость пакета услуг ,верно ?[/quote]
ПОВТОРНО !
никому не верю
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sens
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Додано: Пон 09 кві, 2018 22:04
sens написав:
если в апреле , кроме рассрочки были оплаты с карты,то это задолженность нужно платить до 02 мая , чтобы не платить стоимость пакета услуг ,верно ?
обычные траты (не рассрочки) нужно оплачивать до конца платежного периода - в вашем случае до 3-го мая (можно включительно, если пьете шампанское
)
2-го мая вечером можете заглянуть в свой МАБ - Альфа должна отписаться, сколько она с вас хочет, а 3-го мая в 9:00 эта сумма уже будет окончательной...
это уже какой-то RTFM, а на этих форумах нет "шапки", куда бы заносились эти самые ЧаВО
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Додано: Вів 10 кві, 2018 03:40
lel,
Точно.
Именно так и говорил clientage "рассрочка начнется после проведения по счету"
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guntherhouse777
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Додано: Вів 10 кві, 2018 08:41
ОфПреду.
Смузисты в очередной раз обпились просрочки?
Зачем в апрельскую выписку включили суммы РД из мартовской выписки?
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mephala
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Додано: Вів 10 кві, 2018 09:38
mephala написав:
ОфПреду.
Смузисты в очередной раз обпились просрочки?
Зачем в апрельскую выписку включили суммы РД из мартовской выписки?
mephala, доброе утро. Отправьте выписку в ЛС.
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Додано: Вів 10 кві, 2018 10:20
подскажите, пожалуйста:
вопрос по кредитке Коннект:
р/дата 11 число (дата договора), обычно списывают комиссию 3,5% от задолженности на эту дату
Правильно ли я понимаю что вышеуказанной комиссии не будет (так как операции еще не проведутся на момент комиссии) если:
1) 10го расчитаться в магазине картой,
2) 11 утром снять в банкомате Альфы нал в счет кредитных денег?
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Вів 10 кві, 2018 05:29
sens
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