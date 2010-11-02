Vorlon написав: Договор 1 числа. Покупка, допустим, 25 апреля. Приходит РД, заплачено 60 гривен. 5 мая, к примеру, активирована рассрочка. Теперь отсчёт будет идти от даты её активации или даты покупки? То есть первое гашение будет в конце июля или июня?
Как то уважаемый clientage отвечал, что рассрочка начнется не с даты согласия, а с даты совершения покупки. (а то расрочку можно было увеличить на месяц))
По моему скромному мнению (28 рассрочек), рассрочка начнется после проведения по счету, после активации.
clientage написав:Пользоваться мона, НО... Но вы должны действовать в соответсТвии с характером своих трат Т.е. нуна предварительно исследовать по выписке в МАБе как, с каким сроком проводятся ваши траты: де на сл. день, де через 2 дня, де ваще могут залипнуть на месяц... Важно именно следить, шобы по кредитке ВДРУХ не появилось новых трат в типа-уже-погашенном ПП
добрый! Как подсчитать? Договор на кредитку оформлен 03 числом,оплатил 05 числа,сообщение про рассрочку пришло 07 числа. Когда делать первое пополнение ?[/quote]Если рассрочка активирована, то как правило, на затраты льготного периода первая часть рассрочки падает через одну РД - например, если речь идет о договоре от 3 апреля и покупке 5 апреля, с последующей своевременной активацией рассрочки, то проводка первой части рассрочки будет не в следующую РД 3 мая, а 3 июня, и срок погашения этой части (=пополнения карточного счета) будет до 27 июня включительно (но МАБ "на всякий пожарный" будет светить дату погашения "до 26 июня" или даже "до 25 июня") - из-за календарного выходного 28 июня[/quote] но если в апреле , кроме рассрочки были оплаты с карты,то это задолженность нужно платить до 02 мая , чтобы не платить стоимость пакета услуг ,верно ?[/quote] ПОВТОРНО !
sens написав:если в апреле , кроме рассрочки были оплаты с карты,то это задолженность нужно платить до 02 мая , чтобы не платить стоимость пакета услуг ,верно ?
обычные траты (не рассрочки) нужно оплачивать до конца платежного периода - в вашем случае до 3-го мая (можно включительно, если пьете шампанское ) 2-го мая вечером можете заглянуть в свой МАБ - Альфа должна отписаться, сколько она с вас хочет, а 3-го мая в 9:00 эта сумма уже будет окончательной... это уже какой-то RTFM, а на этих форумах нет "шапки", куда бы заносились эти самые ЧаВО
вопрос по кредитке Коннект: р/дата 11 число (дата договора), обычно списывают комиссию 3,5% от задолженности на эту дату Правильно ли я понимаю что вышеуказанной комиссии не будет (так как операции еще не проведутся на момент комиссии) если: 1) 10го расчитаться в магазине картой, 2) 11 утром снять в банкомате Альфы нал в счет кредитных денег?
вопрос по кредитке Коннект: р/дата 11 число (дата договора), обычно списывают комиссию 3,5% от задолженности на эту дату Правильно ли я понимаю что вышеуказанной комиссии не будет (так как операции еще не проведутся на момент комиссии) если: 1) 10го расчитаться в магазине картой, 2) 11 утром снять в банкомате Альфы нал в счет кредитных денег?
У відділенні повідомили що відкриття, поповнення та обслуговування поточноого рахунка 2620 безкоштовне. Платно лише зняття грошей - за відправку платежу треба платити 1% від суми. При цьому запевняють що той відсоток не треба платити якщо переказ робити у МАБ. Це все правда, що можна безкоштовно мати поточний рахунок?
Чи можна його поповнювати готівковою гривнею третім особам? Безкоштовно?
Слышу голос - голос спрашивает строго, а сегодня что для завтра сделал я? АЛИСА МЫ ВСЁ ПРОСРАЛИ ПРОСТИ НАС
ALEF написав:У відділенні повідомили що відкриття, поповнення та обслуговування поточноого рахунка 2620 безкоштовне. Платно лише зняття грошей - за відправку платежу треба платити 1% від суми. При цьому запевняють що той відсоток не треба платити якщо переказ робити у МАБ. Це все правда, що можна безкоштовно мати поточний рахунок?
Чи можна його поповнювати готівковою гривнею третім особам? Безкоштовно?