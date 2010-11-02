Додано: Вів 10 кві, 2018 12:50

У відділенні повідомили що відкриття, поповнення та обслуговування поточноого рахунка 2620 безкоштовне. Платно лише зняття грошей - за відправку платежу треба платити 1% від суми. При цьому запевняють що той відсоток не треба платити якщо переказ робити у МАБ.

Це все правда, що можна безкоштовно мати поточний рахунок?



Чи можна його поповнювати готівковою гривнею третім особам? Безкоштовно?