Додано: Вів 10 кві, 2018 14:25

Alfa_Bank, дякую. Читав я ці тарифи на минулому тижні - там немає відповідей на питання про МАБ. І про третіх осіб там немає.



Тож прошу надати відповідь по сути питань - як воно працює на справді.

Тарифи на папері це гарно, але реальність частенько дещо інша.