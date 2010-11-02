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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5535553655375538

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 891
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
189
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
142
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
139
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
247
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
174
Всього голосів : 891
Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 14:25

тарифи на відкриття та обслуговування поточного рахунку

Alfa_Bank, дякую. Читав я ці тарифи на минулому тижні - там немає відповідей на питання про МАБ. І про третіх осіб там немає.

Тож прошу надати відповідь по сути питань - як воно працює на справді.
Тарифи на папері це гарно, але реальність частенько дещо інша.
Слышу голос - голос спрашивает строго, а сегодня что для завтра сделал я?
АЛИСА МЫ ВСЁ ПРОСРАЛИ ПРОСТИ НАС
ALEF
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 15:01

Re: Альфа-Банк

Подскажите, вчера отправил с форварда СЭП на Альфу (карта Максимум), на счету до сих пор нет денег, когда Альфа зачисляет СЭП с другого банка?
акет
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 15:02

карта для кешбека

Добрый день.
подскажите, пожалуйста, какую карту выбрать, если хочу использовать карту для кешбека только?
martsv7
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 15:05

  акет написав:Подскажите, вчера отправил с форварда СЭП на Альфу (карта Максимум), на счету до сих пор нет денег, когда Альфа зачисляет СЭП с другого банка?

сегодняшние пришли около 12-00, если слали напрямую, а не через котловой, то к вечеру может зачислят.
надо слать только на котловой - тогда задержек не будет
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 15:12

Re: Альфа-Банк

слал на котловой счет 2924701, на что-то до сих пор нет денег
акет
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 15:15

  акет написав:слал на котловой счет 2924701, на что-то до сих пор нет денег

Получатель - ПАО "Альфа-Банк"
Код получателя (ИНН/ЕГРПОУ) - 23494714
Банк получателя - ПАТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВІ
МФО банка получателя - 300346
Счет получателя - 2924701
пополнение карты №, фио, инн
и не дошло?
странно
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 15:34

  Stringer написав:
  акет написав:слал на котловой счет 2924701, на что-то до сих пор нет денег

Получатель - ПАО "Альфа-Банк"
Код получателя (ИНН/ЕГРПОУ) - 23494714
Банк получателя - ПАТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВІ
МФО банка получателя - 300346
Счет получателя - 2924701
пополнение карты №, фио, инн
и не дошло?
странно

да, отсылал по этим реквизитам, только указывал не номер карты, а номер карточного счета.
акет
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 15:35

  акет написав:
  Stringer написав:
  акет написав:слал на котловой счет 2924701, на что-то до сих пор нет денег

Получатель - ПАО "Альфа-Банк"
Код получателя (ИНН/ЕГРПОУ) - 23494714
Банк получателя - ПАТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВІ
МФО банка получателя - 300346
Счет получателя - 2924701
пополнение карты №, фио, инн
и не дошло?
странно

да, отсылал по этим реквизитам, только указывал не номер карты, а номер карточного счета.

ждите пока вручную разгребут и разберутся, что это ваш счет..., а могут и вернуть
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 15:54

А чего же возвращать? Реквизиты брал в май-альфе.
акет
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 16:02

Re: Альфа-Банк

У мню за 7-ое ещё всё в блоке :(
LEXX
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