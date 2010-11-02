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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 10 кві, 2018 14:25
Alfa_Bank, дякую. Читав я ці тарифи на минулому тижні - там немає відповідей на питання про МАБ. І про третіх осіб там немає.
Тож прошу надати відповідь по сути питань - як воно працює на справді.
Тарифи на папері це гарно, але реальність частенько дещо інша.
Слышу голос - голос спрашивает строго, а сегодня что для завтра сделал я?
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ALEF
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Додано: Вів 10 кві, 2018 15:01
Подскажите, вчера отправил с форварда СЭП на Альфу (карта Максимум), на счету до сих пор нет денег, когда Альфа зачисляет СЭП с другого банка?
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акет
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Додано: Вів 10 кві, 2018 15:02
Добрый день.
подскажите, пожалуйста, какую карту выбрать, если хочу использовать карту для кешбека только?
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martsv7
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Додано: Вів 10 кві, 2018 15:05
акет написав:
Подскажите, вчера отправил с форварда СЭП на Альфу (карта Максимум), на счету до сих пор нет денег, когда Альфа зачисляет СЭП с другого банка?
сегодняшние пришли около 12-00, если слали напрямую, а не через котловой, то к вечеру может зачислят.
надо слать только на котловой - тогда задержек не будет
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Stringer
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Додано: Вів 10 кві, 2018 15:12
слал на котловой счет 2924701, на что-то до сих пор нет денег
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акет
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Додано: Вів 10 кві, 2018 15:15
акет написав:
слал на котловой счет 2924701, на что-то до сих пор нет денег
Получатель - ПАО "Альфа-Банк"
Код получателя (ИНН/ЕГРПОУ) - 23494714
Банк получателя - ПАТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВІ
МФО банка получателя - 300346
Счет получателя - 2924701
пополнение карты №, фио, инн
и не дошло?
странно
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Додано: Вів 10 кві, 2018 15:34
Stringer написав: акет написав:
слал на котловой счет 2924701, на что-то до сих пор нет денег
Получатель - ПАО "Альфа-Банк"
Код получателя (ИНН/ЕГРПОУ) - 23494714
Банк получателя - ПАТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВІ
МФО банка получателя - 300346
Счет получателя - 2924701
пополнение карты №, фио, инн
и не дошло?
странно
да, отсылал по этим реквизитам, только указывал не номер карты, а номер карточного счета.
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акет
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Додано: Вів 10 кві, 2018 15:35
акет написав: Stringer написав: акет написав:
слал на котловой счет 2924701, на что-то до сих пор нет денег
Получатель - ПАО "Альфа-Банк"
Код получателя (ИНН/ЕГРПОУ) - 23494714
Банк получателя - ПАТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВІ
МФО банка получателя - 300346
Счет получателя - 2924701
пополнение карты №, фио, инн
и не дошло?
странно
да, отсылал по этим реквизитам, только указывал не номер карты, а номер карточного счета.
ждите пока вручную разгребут и разберутся, что это ваш счет..., а могут и вернуть
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Додано: Вів 10 кві, 2018 15:54
А чего же возвращать? Реквизиты брал в май-альфе.
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акет
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