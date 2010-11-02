ALEF написав:Сделал перевод в МАБ с карточного счёта на "Поточний рахунок". Оба счёта мои. Делал через пункт "Поповнити". Дело было после 17:00 и платёж висит в статусе = Підтверджено; Завершення = 06.04.2018. Когда нужно платить чтобы сразу прилетали деньги? Сколько времени занимает такой перевод в бизнес время? Или мгновенно как с/в доходный сейф не будет?
ALEF, добрый день. Если операция выполнена до 22:00 операционного дня, то зачисление на счет в режиме онлайн (в течение 15 мин); если операция выполнена после 22:00 операционного дня, то Т+1 рабочий день. Но, на данном этапе, при выполнении операции в послеоперационное время не гарантируем онлайн зачисление на счет.
что значит "на данном этапе"? это когда? Вот я ту проводку делал между 17:00 и 18:00, значит это "до 22:00", но на счёт пришли деньги только на следующий день.
Слышу голос - голос спрашивает строго, а сегодня что для завтра сделал я?