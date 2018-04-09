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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5536553755385539

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 891
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
189
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
142
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
139
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
247
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
174
Всього голосів : 891
Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 17:09

  акет написав:А чего же возвращать? Реквизиты брал в май-альфе.

мне в МАБ тоже счет погорельца пишет "Поповнення карткового рахунку № 2625..."
Но я так не извращаюсь,ожидать еще...
Туц по Моне,шо без кредита и Зображення
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 17:25

суббота ж это!

  LEXX написав:У мню за 7-ое ещё всё в блоке

Та шо вы людей стращаете - 7-ое это ж суббота!
Слышу голос - голос спрашивает строго, а сегодня что для завтра сделал я?
ALEF
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 17:28

  Alfa_Bank написав:
  ALEF написав:Сделал перевод в МАБ с карточного счёта на "Поточний рахунок". Оба счёта мои. Делал через пункт "Поповнити".
Дело было после 17:00 и платёж висит в статусе = Підтверджено; Завершення = 06.04.2018.
Когда нужно платить чтобы сразу прилетали деньги?
Сколько времени занимает такой перевод в бизнес время? Или мгновенно как с/в доходный сейф не будет?

ALEF, добрый день. Если операция выполнена до 22:00 операционного дня, то зачисление на счет в режиме онлайн (в течение 15 мин); если операция выполнена после 22:00 операционного дня, то Т+1 рабочий день. Но, на данном этапе, при выполнении операции в послеоперационное время не гарантируем онлайн зачисление на счет.

что значит "на данном этапе"? это когда?
Вот я ту проводку делал между 17:00 и 18:00, значит это "до 22:00", но на счёт пришли деньги только на следующий день.
Слышу голос - голос спрашивает строго, а сегодня что для завтра сделал я?
ALEF
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 17:38

  Stringer написав:
  акет написав:Подскажите, вчера отправил с форварда СЭП на Альфу (карта Максимум), на счету до сих пор нет денег, когда Альфа зачисляет СЭП с другого банка?

сегодняшние пришли около 12-00, если слали напрямую, а не через котловой, то к вечеру может зачислят.
надо слать только на котловой - тогда задержек не будет

слал на котловой счет, зашли только что, в 18:30
акет
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 18:02

  ALEF написав:У відділенні повідомили що відкриття, поповнення та обслуговування поточноого рахунка 2620 безкоштовне. Платно лише зняття грошей - за відправку платежу треба платити 1% від суми. При цьому запевняють що той відсоток не треба платити якщо переказ робити у МАБ.
Це все правда, що можна безкоштовно мати поточний рахунок?

Чи можна його поповнювати готівковою гривнею третім особам? Безкоштовно?

ALEF, поповнення поточного рахунку власником рахунку і третьою особою (з/без доручення) не тарифікується.
За перерахування коштів з рахунку через МАБ комісія не утримується.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 18:46

Re: Альфа-Банк

ПОдскажите, сейчас приват начал брать комиссию при переводе с универсальной через МАБ на карту альфы?
envyme1
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 18:59

  envyme1 написав:ПОдскажите, сейчас приват начал брать комиссию при переводе с универсальной через МАБ на карту альфы?

с 1 декабря 2017-го.И не только в МАБе,а везде,кроме П24
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 19:10

Мизантрóп
То есть уже бесплатно не выведешь деньги с универсальной?
envyme1
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  #<1 ... 5536553755385539
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