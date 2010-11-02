Именно - чтобы не быть спонсором, все траты, кроме активированных рассрочек, придется погасить до следующей РД 3 мая.sens написав:но если в апреле , кроме рассрочки были оплаты с карты,то это задолженность нужно платить до 02 мая , чтобы не платить стоимость пакета услуг ,верно ?freelancer написав:Если рассрочка активирована, то как правило, на затраты льготного периода первая часть рассрочки падает через одну РД - например, если речь идет о договоре от 3 апреля и покупке 5 апреля, с последующей своевременной активацией рассрочки, то проводка первой части рассрочки будет не в следующую РД 3 мая, а 3 июня, и срок погашения этой части (=пополнения карточного счета) будет до 27 июня включительно (но МАБ "на всякий пожарный" будет светить дату погашения "до 26 июня" или даже "до 25 июня") - из-за календарного выходного 28 июня
Как правильно здесь акцентировали внимание старожилы форума, все проведенные по счету траты. Т.е. траты за 2 мая с высокой долей вероятности будут проведены по счету 4-5 мая и не должны будут погашаться в РД 3 мая. Я лично гашу антиспонсорскую сумму трат в РД после 16:00, т.к. после 15:00, по идее, идет предпоследнее обновление базы в этот день, и уже на 100% все,что могло провестись по картсчету из трат предыдущих дней, уже проведено и учтено в МАБовской красной цифири "Задолженность расчетного периода на текущую дату"