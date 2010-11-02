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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5538553955405541>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 891
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
189
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
142
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
139
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
247
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
174
Всього голосів : 891
Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 00:29

  sens написав:
  freelancer написав:
  sens написав:добрый! Как подсчитать? Договор на кредитку оформлен 03 числом,оплатил 05 числа,сообщение про рассрочку пришло 07 числа. Когда делать первое пополнение ?
Если рассрочка активирована, то как правило, на затраты льготного периода первая часть рассрочки падает через одну РД - например, если речь идет о договоре от 3 апреля и покупке 5 апреля, с последующей своевременной активацией рассрочки, то проводка первой части рассрочки будет не в следующую РД 3 мая, а 3 июня, и срок погашения этой части (=пополнения карточного счета) будет до 27 июня включительно (но МАБ "на всякий пожарный" будет светить дату погашения "до 26 июня" или даже "до 25 июня") - из-за календарного выходного 28 июня
но если в апреле , кроме рассрочки были оплаты с карты,то это задолженность нужно платить до 02 мая , чтобы не платить стоимость пакета услуг ,верно ?
Именно - чтобы не быть спонсором, все траты, кроме активированных рассрочек, придется погасить до следующей РД 3 мая.
Как правильно здесь акцентировали внимание старожилы форума, все проведенные по счету траты. Т.е. траты за 2 мая с высокой долей вероятности будут проведены по счету 4-5 мая и не должны будут погашаться в РД 3 мая. Я лично гашу антиспонсорскую сумму трат в РД после 16:00, т.к. после 15:00, по идее, идет предпоследнее обновление базы в этот день, и уже на 100% все,что могло провестись по картсчету из трат предыдущих дней, уже проведено и учтено в МАБовской красной цифири "Задолженность расчетного периода на текущую дату"
freelancer
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 09:23

Re: Альфа-Банк

Питання до оф.предаставника...кк Максимум,користуюсь роками,всі нюанси знаю,завше гасив все в пільговий період...і цього разу погасив всю суму червоними цифрами у встановлений строк 4.04,розрахункова дата 10те...в підсумку попав "Списання процентів за користування кредитом (покупки)- 120,68"...гарячка повнісью не компетентна,хлопчина ВЗАГАЛІ мені нічого не зміг пояснити і звідки ця комісія взялась...прохання розібратись
t-step
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 09:26

Re: Альфа-Банк

t-step написав:Питання до оф.предаставника...кк Максимум,користуюсь роками,всі нюанси знаю,завше гасив все в пільговий період...і цього разу погасив всю суму червоними цифрами у встановлений строк 4.04,розрахункова дата 10те...в підсумку попав "Списання процентів за користування кредитом (покупки)- 120,68"...гарячка повнісью не компетентна,хлопчина ВЗАГАЛІ мені нічого не зміг пояснити і звідки ця комісія взялась...прохання розібратись
Що у виписці по операції "гасіння"?
Інкогніто
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 09:30

  t-step написав:Питання до оф.предаставника...кк Максимум,користуюсь роками,всі нюанси знаю,завше гасив все в пільговий період...і цього разу погасив всю суму червоними цифрами у встановлений строк 4.04,розрахункова дата 10те...в підсумку попав "Списання процентів за користування кредитом (покупки)- 120,68"...гарячка повнісью не компетентна,хлопчина ВЗАГАЛІ мені нічого не зміг пояснити і звідки ця комісія взялась...прохання розібратись

Может, это в связи с изменениями условий рассрочки в Альфе? Не вы первый жалуетесь.
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wig
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 09:35

Re: Альфа-Банк

Навіть,гарячка не змогла за півгодини розмови пояснити походження цієї суми, зафіксували заявку,чомусь номер її не змогли надати...Альфа розчаровує...
t-step
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 09:35

Re: Альфа-Банк

Інкогніто написав:
t-step написав:Питання до оф.предаставника...кк Максимум,користуюсь роками,всі нюанси знаю,завше гасив все в пільговий період...і цього разу погасив всю суму червоними цифрами у встановлений строк 4.04,розрахункова дата 10те...в підсумку попав "Списання процентів за користування кредитом (покупки)- 120,68"...гарячка повнісью не компетентна,хлопчина ВЗАГАЛІ мені нічого не зміг пояснити і звідки ця комісія взялась...прохання розібратись
Що у виписці по операції "гасіння"?
Що мається на увазі?
t-step
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 09:35

Re: Альфа-Банк

між 4 і 10 ніякі покупки, холди по рахунку не провелись часом?
casper12
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 09:38

Re: Альфа-Банк

Навпаки,ще кеш-бек зайшов!!!
t-step
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 09:49

Re: Альфа-Банк

10.04.2018 10.04.2018 Погашення щомісячного платежу по заборгованості по програмі «Моментальна розстрочка на картці» - 478,00
10.04.2018 10.04.2018 Погашення процентів, нарахованих на заборгованість по програмі «Моментальна розстрочка на картці» - 0,01
10.04.2018 10.04.2018 Погашення щомісячного платежу по заборгованості по програмі «Моментальна розстрочка на картці» - 1 722,96
10.04.2018 10.04.2018 Погашення процентів, нарахованих на заборгованість по програмі «Моментальна розстрочка на картці» - 0,04
10.04.2018 10.04.2018 Списання процентів за користування кредитом (покупки) - 120,68
04.04.2018 06.04.2018 Зачисление перевода MoneySend (CARD2CARD UA ALFACC(00193776), KIEV, UKR,MCC 6536) 2 174,89
02.04.2018 02.04.2018 Перерахування винагороди в рамках акції Cash back для картки Максимум на карт. рахунок 26250005740784 24,15
28.03.2018 30.03.2018 Покупка (PAYPAL *GEARBEST(00000001), 4029357733, LUX,MCC 5331) - 2 723,57
- 102,39 USD
07.03.2018 12.03.2018 Погашення процентів, нарахованих на заборгованість по програмі «Моментальна розстрочка на картці» - 0,06
07.03.2018 12.03.2018 Погашення щомісячного платежу по заборгованості по програмі «Моментальна розстрочка на картці» - 1 722,94
07.03.2018 12.03.2018 Погашення процентів, нарахованих на заборгованість по програмі «Моментальна розстрочка на картці» - 0,01
07.03.2018 12.03.2018 Погашення щомісячного платежу по заборгованості по програмі «Моментальна розстрочка на картці» - 478,00
07.03.2018 12.03.2018 Списання процентів за користування кредитом (покупки) - 0,03
05.03.2018 07.03.2018 Зачисление перевода MoneySend (CARD2CARD UA ALFACC(00193776), KIEV, UKR,MCC 6536) 5 446,18
02.03.2018 05.03.2018 Покупка (PabDobriyDrug(S11801GW), LVOV, UKR,MCC 5812) - 228,00
02.03.2018 05.03.2018 Покупка (PABDobrijDrug3178Q0YJS(S11801XY), LVOV, UKR,MCC 5812) - 370,00
t-step
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 09:50

Re: Альфа-Банк

...ось виписка...чи я щось прогавив?
t-step
 
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