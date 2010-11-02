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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 11 кві, 2018 09:54
t-step написав:
04.04.2018 06.04.2018
Зачисление перевода MoneySend (CARD2CARD UA ALFACC(00193776), KIEV, UKR,MCC 6536) 2 174,89
Вот ваша ошибка.
По счету проводка была 6-го, а не 4-го.
А говорили что все ньюансы знали.
Это же класика - p2p надо проводить через дебетку, а потом по номеру счета внутрибанк на счет кредитки. Или через Сбер.
Тогда было бы погашение день в день.
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curiousobro
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Додано: Сер 11 кві, 2018 09:56
t-step написав:
...ось виписка...чи я щось прогавив?
Да вроде ничего, но многовато рассрочек. А там что-то меняли.
Теперь всем с ужасом предвкушать расчетную дату?
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Додано: Сер 11 кві, 2018 09:58
curiousobro написав:
Вот ваша ошибка.
По счету проводка была 6-го, а не 4-го.
Так в чем проблема, зачислился 6-го, а РД - 10е.
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Додано: Сер 11 кві, 2018 09:59
curiousobro написав: t-step написав:
04.04.2018 06.04.2018
Зачисление перевода MoneySend (CARD2CARD UA ALFACC(00193776), KIEV, UKR,MCC 6536) 2 174,89
Вот ваша ошибка.
По счету проводка была 6-го, а не 4-го.
А говорили что все ньюансы знали.
Это же класика - p2p надо проводить через дебетку, а потом по номеру счета внутрибанк на счет кредитки. Или через Сбер.
Тогда было бы погашение день в день.
А суть помилки в чому,в березні гасився ще на день пізніше і все ок..і звідки береться сама цифра у 120,68грн.?
Востаннє редагувалось t-step
в Сер 11 кві, 2018 10:00, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 11 кві, 2018 09:59
wig написав: curiousobro написав:
Вот ваша ошибка.
По счету проводка была 6-го, а не 4-го.
Так в чем проблема, зачислился 6-го, а РД - 10е.
А в том, что он опиздал и не вложился в РД+25.
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Додано: Сер 11 кві, 2018 10:02
t-step написав: curiousobro написав: t-step написав:
04.04.2018 06.04.2018
Зачисление перевода MoneySend (CARD2CARD UA ALFACC(00193776), KIEV, UKR,MCC 6536) 2 174,89
Вот ваша ошибка.
По счету проводка была 6-го, а не 4-го.
А говорили что все ньюансы знали.
Это же класика - p2p надо проводить через дебетку, а потом по номеру счета внутрибанк на счет кредитки. Или через Сбер.
Тогда было бы погашение день в день.
А суть помилки в чому,в березні гасився ще на день пізніше і все ок..і звідки береться сама цифра у 120,68грн.?
Суть ошибки - не успели вовремя погасить задолженность пильгового периода и вам на него навернули по полной.
А почему конкретно 120 не знаю, сразу признаюсь.
Но тут четко ваш проё, без всяких сомнений в альфе.
Востаннє редагувалось curiousobro
в Сер 11 кві, 2018 10:03, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 11 кві, 2018 10:03
curiousobro написав:
А в том, что он опиздал и не вложился в РД+25.
Выходит, манисендом загасились обеды у Доброго Друга. Ну да, последовательность такая.
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Додано: Сер 11 кві, 2018 10:12
wig написав: curiousobro написав:
А в том, что он опиздал и не вложился в РД+25.
Выходит, манисендом загасились обеды у Доброго Друга. Ну да, последовательность такая.
Нет, добрый друг загашен мартом, потому что списания 60 грн нету.
А вот рассрочки, которые насчитаны 10 марта погашены 6го.
Хотя должны были 04.04 (10.03+25-31,в марте 31 день)
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Додано: Сер 11 кві, 2018 10:38
А гаразд а сума,як формується,мало ж бути 60 грн.лише,так?
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Додано: Сер 11 кві, 2018 10:41
ALEF написав: Alfa_Bank написав: ALEF написав:
Сделал перевод в МАБ с карточного счёта на "Поточний рахунок". Оба счёта мои. Делал через пункт "Поповнити".
Дело было после 17:00 и платёж висит в статусе = Підтверджено; Завершення = 06.04.2018.
Когда нужно платить чтобы сразу прилетали деньги?
Сколько времени занимает такой перевод в бизнес время? Или мгновенно как с/в доходный сейф не будет?
ALEF, добрый день. Если операция выполнена до 22:00 операционного дня, то зачисление на счет в режиме онлайн (в течение 15 мин); если операция выполнена после 22:00 операционного дня, то Т+1 рабочий день. Но, на данном этапе, при выполнении операции в послеоперационное время не гарантируем онлайн зачисление на счет.
что значит "на данном этапе"? это когда?
Вот я ту проводку делал между 17:00 и 18:00, значит это "до 22:00", но на счёт пришли деньги только на следующий день.
ALEF, добрый день. Это означает, что проблема известна, над ней работают, сроки устранения пока не установлены.
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