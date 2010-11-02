Вот ваша ошибка.
По счету проводка была 6-го, а не 4-го.
А говорили что все ньюансы знали.
Это же класика - p2p надо проводить через дебетку, а потом по номеру счета внутрибанк на счет кредитки. Или через Сбер.
Тогда было бы погашение день в день.
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Додано: Сер 11 кві, 2018 09:54
Re: Альфа-Банк
Вот ваша ошибка.
По счету проводка была 6-го, а не 4-го.
А говорили что все ньюансы знали.
Это же класика - p2p надо проводить через дебетку, а потом по номеру счета внутрибанк на счет кредитки. Или через Сбер.
Тогда было бы погашение день в день.
Додано: Сер 11 кві, 2018 09:56
Да вроде ничего, но многовато рассрочек. А там что-то меняли.
Теперь всем с ужасом предвкушать расчетную дату?
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Додано: Сер 11 кві, 2018 09:58
Re: Альфа-Банк
Так в чем проблема, зачислился 6-го, а РД - 10е.
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Додано: Сер 11 кві, 2018 09:59
А суть помилки в чому,в березні гасився ще на день пізніше і все ок..і звідки береться сама цифра у 120,68грн.?
Востаннє редагувалось t-step в Сер 11 кві, 2018 10:00, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 11 кві, 2018 09:59
Додано: Сер 11 кві, 2018 10:02
Суть ошибки - не успели вовремя погасить задолженность пильгового периода и вам на него навернули по полной.
А почему конкретно 120 не знаю, сразу признаюсь.
Но тут четко ваш проё, без всяких сомнений в альфе.
Востаннє редагувалось curiousobro в Сер 11 кві, 2018 10:03, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 11 кві, 2018 10:03
Re: Альфа-Банк
Выходит, манисендом загасились обеды у Доброго Друга. Ну да, последовательность такая.
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Додано: Сер 11 кві, 2018 10:12
Нет, добрый друг загашен мартом, потому что списания 60 грн нету.
А вот рассрочки, которые насчитаны 10 марта погашены 6го.
Хотя должны были 04.04 (10.03+25-31,в марте 31 день)
Додано: Сер 11 кві, 2018 10:38
Re: Альфа-Банк
А гаразд а сума,як формується,мало ж бути 60 грн.лише,так?
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