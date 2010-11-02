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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5538553955405541

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 891
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
189
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
142
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
139
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
247
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
174
Всього голосів : 891
Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 09:54

Re: Альфа-Банк

  t-step написав:04.04.2018 06.04.2018 Зачисление перевода MoneySend (CARD2CARD UA ALFACC(00193776), KIEV, UKR,MCC 6536) 2 174,89


Вот ваша ошибка.
По счету проводка была 6-го, а не 4-го.
А говорили что все ньюансы знали.

Это же класика - p2p надо проводить через дебетку, а потом по номеру счета внутрибанк на счет кредитки. Или через Сбер.
Тогда было бы погашение день в день.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 09:56

  t-step написав:...ось виписка...чи я щось прогавив?

Да вроде ничего, но многовато рассрочек. А там что-то меняли.
Теперь всем с ужасом предвкушать расчетную дату?
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wig
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 09:58

Re: Альфа-Банк

  curiousobro написав:Вот ваша ошибка.
По счету проводка была 6-го, а не 4-го.

Так в чем проблема, зачислился 6-го, а РД - 10е.
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wig
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 09:59

  curiousobro написав:
  t-step написав:04.04.2018 06.04.2018 Зачисление перевода MoneySend (CARD2CARD UA ALFACC(00193776), KIEV, UKR,MCC 6536) 2 174,89


Вот ваша ошибка.
По счету проводка была 6-го, а не 4-го.
А говорили что все ньюансы знали.

Это же класика - p2p надо проводить через дебетку, а потом по номеру счета внутрибанк на счет кредитки. Или через Сбер.
Тогда было бы погашение день в день.

А суть помилки в чому,в березні гасився ще на день пізніше і все ок..і звідки береться сама цифра у 120,68грн.?
Востаннє редагувалось t-step в Сер 11 кві, 2018 10:00, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 09:59

  wig написав:
  curiousobro написав:Вот ваша ошибка.
По счету проводка была 6-го, а не 4-го.

Так в чем проблема, зачислился 6-го, а РД - 10е.


А в том, что он опиздал и не вложился в РД+25.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 10:02

  t-step написав:
  curiousobro написав:
  t-step написав:04.04.2018 06.04.2018 Зачисление перевода MoneySend (CARD2CARD UA ALFACC(00193776), KIEV, UKR,MCC 6536) 2 174,89


Вот ваша ошибка.
По счету проводка была 6-го, а не 4-го.
А говорили что все ньюансы знали.

Это же класика - p2p надо проводить через дебетку, а потом по номеру счета внутрибанк на счет кредитки. Или через Сбер.
Тогда было бы погашение день в день.

А суть помилки в чому,в березні гасився ще на день пізніше і все ок..і звідки береться сама цифра у 120,68грн.?

Суть ошибки - не успели вовремя погасить задолженность пильгового периода и вам на него навернули по полной.
А почему конкретно 120 не знаю, сразу признаюсь.
Но тут четко ваш проё, без всяких сомнений в альфе.
Востаннє редагувалось curiousobro в Сер 11 кві, 2018 10:03, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 10:03

Re: Альфа-Банк

  curiousobro написав:А в том, что он опиздал и не вложился в РД+25.

Выходит, манисендом загасились обеды у Доброго Друга. Ну да, последовательность такая.
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 10:12

  wig написав:
  curiousobro написав:А в том, что он опиздал и не вложился в РД+25.

Выходит, манисендом загасились обеды у Доброго Друга. Ну да, последовательность такая.


Нет, добрый друг загашен мартом, потому что списания 60 грн нету.
А вот рассрочки, которые насчитаны 10 марта погашены 6го.
Хотя должны были 04.04 (10.03+25-31,в марте 31 день)
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 10:38

Re: Альфа-Банк

А гаразд а сума,як формується,мало ж бути 60 грн.лише,так?
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