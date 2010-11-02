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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5539554055415542

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 891
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
189
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
142
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
139
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
247
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
174
Всього голосів : 891
Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 11:25

  t-step написав:10.04.2018 10.04.2018 Погашення щомісячного платежу по заборгованості по програмі «Моментальна розстрочка на картці» - 478,00
10.04.2018 10.04.2018 Погашення процентів, нарахованих на заборгованість по програмі «Моментальна розстрочка на картці» - 0,01
10.04.2018 10.04.2018 Погашення щомісячного платежу по заборгованості по програмі «Моментальна розстрочка на картці» - 1 722,96
10.04.2018 10.04.2018 Погашення процентів, нарахованих на заборгованість по програмі «Моментальна розстрочка на картці» - 0,04
10.04.2018 10.04.2018 Списання процентів за користування кредитом (покупки) - 120,68
04.04.2018 06.04.2018 Зачисление перевода MoneySend (CARD2CARD UA ALFACC(00193776), KIEV, UKR,MCC 6536) 2 174,89
02.04.2018 02.04.2018 Перерахування винагороди в рамках акції Cash back для картки Максимум на карт. рахунок 26250005740784 24,15
28.03.2018 30.03.2018 Покупка (PAYPAL *GEARBEST(00000001), 4029357733, LUX,MCC 5331) - 2 723,57
- 102,39 USD
07.03.2018 12.03.2018 Погашення процентів, нарахованих на заборгованість по програмі «Моментальна розстрочка на картці» - 0,06
07.03.2018 12.03.2018 Погашення щомісячного платежу по заборгованості по програмі «Моментальна розстрочка на картці» - 1 722,94
07.03.2018 12.03.2018 Погашення процентів, нарахованих на заборгованість по програмі «Моментальна розстрочка на картці» - 0,01
07.03.2018 12.03.2018 Погашення щомісячного платежу по заборгованості по програмі «Моментальна розстрочка на картці» - 478,00
07.03.2018 12.03.2018 Списання процентів за користування кредитом (покупки) - 0,03
05.03.2018 07.03.2018 Зачисление перевода MoneySend (CARD2CARD UA ALFACC(00193776), KIEV, UKR,MCC 6536) 5 446,18
02.03.2018 05.03.2018 Покупка (PabDobriyDrug(S11801GW), LVOV, UKR,MCC 5812) - 228,00
02.03.2018 05.03.2018 Покупка (PABDobrijDrug3178Q0YJS(S11801XY), LVOV, UKR,MCC 5812) - 370,00

классика жанра. сколько раз уже выкатывали претензии алле загасившись по п2п.
у вас РД 10го. а для того что бы загасить задолженность в грейсе деньги на счете должны быть 4го или 5го (зависит от месяца) у вас же по выписке деньги появились 6го. так что вам и выкатили проценты за вылет из грейса.

ЗЫ
хотя смотрю уже разжевали. 60 грн за РКО нет потому что 06-04-2018 было погашено траты текущего периода и сумма РД мартовского. и на апрельский РД задолженность была ноль. но процентики алла свои честно взяла за нарушение грейса.
Востаннє редагувалось mephala в Сер 11 кві, 2018 11:29, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 11:25

  t-step написав:А гаразд а сума,як формується,мало ж бути 60 грн.лише,так?

На вопрос о структуре суммы может дать ответ только банк.
Мне эти расчеты не интересны, ведь главная задача - как таких сумм избежать.

Мне было интересно посмотреть на возможные изменения в расчетах по рассрочкам со стороны банка.
Но у вас все оказалось банально - просрочка и влёт по вашей вине, банк ничего не менял.

Смиритесь, скорее всего банк прав.

Не забивайте на даты, лучше делать это немного заранее по красным цифрам, которые банк дает после РД, там уже учтен ваш случай с p2p пополнением.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 11:38

Re: Альфа-Банк

  mephala написав:у вас РД 10го. а для того что бы загасить задолженность в грейсе деньги на счете должны быть 4го или 5го (зависит от месяца) у вас же по выписке деньги появились 6го. так что вам и выкатили проценты за вылет из грейса.

Почитал я это (и всё выше про кк) и вспомнил как сам делал два подхода к кредитке Альфы с интервалом между подходами больше месяца. В итоге поразмышляв над этими хитрыми схемами я понял, что сделать ошибку проще простого. И нужно следить внимательно, каждый месяц. А в итоге за одну ошибку заплачу банку комисий за кредитку больше чем выгода получаемая от пользования ею в течение года, а то и двух.

И счастливо живу без кредитки.

Единственное что напрягает - на карте ультра нет лимита на покупки через интернет.
Слышу голос - голос спрашивает строго, а сегодня что для завтра сделал я?
ALEF
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 11:51

  ALEF написав:Единственное что напрягает - на карте ультра нет лимита на покупки через интернет.

И 3D. Так что там один выход, все держать на дохсейфе и скидывать только перед покупкой.
Востаннє редагувалось wig в Сер 11 кві, 2018 11:52, всього редагувалось 1 раз.
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wig
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 11:52

Alfa_Bank

Когда появится электричество в отделении на Героях труда, Харьков?
Все парализовано. Банкоматы черные, в отделении темнота.
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 11:59

  IMPRINTER написав:Alfa_Bank

Когда появится электричество в отделении на Героях труда, Харьков?
Все парализовано. Банкоматы черные, в отделении темнота.


И платёж сегодня на карту зашёл так шустро. Вот, видимо, кто в обычное время всё тормозит - это отделение Альфы на Гертруде...
Esq
 
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