t-step написав:10.04.2018 10.04.2018 Погашення щомісячного платежу по заборгованості по програмі «Моментальна розстрочка на картці» - 478,00 10.04.2018 10.04.2018 Погашення процентів, нарахованих на заборгованість по програмі «Моментальна розстрочка на картці» - 0,01 10.04.2018 10.04.2018 Погашення щомісячного платежу по заборгованості по програмі «Моментальна розстрочка на картці» - 1 722,96 10.04.2018 10.04.2018 Погашення процентів, нарахованих на заборгованість по програмі «Моментальна розстрочка на картці» - 0,04 10.04.2018 10.04.2018 Списання процентів за користування кредитом (покупки) - 120,68 04.04.2018 06.04.2018 Зачисление перевода MoneySend (CARD2CARD UA ALFACC(00193776), KIEV, UKR,MCC 6536) 2 174,89 02.04.2018 02.04.2018 Перерахування винагороди в рамках акції Cash back для картки Максимум на карт. рахунок 26250005740784 24,15 28.03.2018 30.03.2018 Покупка (PAYPAL *GEARBEST(00000001), 4029357733, LUX,MCC 5331) - 2 723,57 - 102,39 USD 07.03.2018 12.03.2018 Погашення процентів, нарахованих на заборгованість по програмі «Моментальна розстрочка на картці» - 0,06 07.03.2018 12.03.2018 Погашення щомісячного платежу по заборгованості по програмі «Моментальна розстрочка на картці» - 1 722,94 07.03.2018 12.03.2018 Погашення процентів, нарахованих на заборгованість по програмі «Моментальна розстрочка на картці» - 0,01 07.03.2018 12.03.2018 Погашення щомісячного платежу по заборгованості по програмі «Моментальна розстрочка на картці» - 478,00 07.03.2018 12.03.2018 Списання процентів за користування кредитом (покупки) - 0,03 05.03.2018 07.03.2018 Зачисление перевода MoneySend (CARD2CARD UA ALFACC(00193776), KIEV, UKR,MCC 6536) 5 446,18 02.03.2018 05.03.2018 Покупка (PabDobriyDrug(S11801GW), LVOV, UKR,MCC 5812) - 228,00 02.03.2018 05.03.2018 Покупка (PABDobrijDrug3178Q0YJS(S11801XY), LVOV, UKR,MCC 5812) - 370,00
классика жанра. сколько раз уже выкатывали претензии алле загасившись по п2п. у вас РД 10го. а для того что бы загасить задолженность в грейсе деньги на счете должны быть 4го или 5го (зависит от месяца) у вас же по выписке деньги появились 6го. так что вам и выкатили проценты за вылет из грейса.
ЗЫ хотя смотрю уже разжевали. 60 грн за РКО нет потому что 06-04-2018 было погашено траты текущего периода и сумма РД мартовского. и на апрельский РД задолженность была ноль. но процентики алла свои честно взяла за нарушение грейса.
Востаннє редагувалось mephala в Сер 11 кві, 2018 11:29, всього редагувалось 1 раз.
mephala написав:у вас РД 10го. а для того что бы загасить задолженность в грейсе деньги на счете должны быть 4го или 5го (зависит от месяца) у вас же по выписке деньги появились 6го. так что вам и выкатили проценты за вылет из грейса.
Почитал я это (и всё выше про кк) и вспомнил как сам делал два подхода к кредитке Альфы с интервалом между подходами больше месяца. В итоге поразмышляв над этими хитрыми схемами я понял, что сделать ошибку проще простого. И нужно следить внимательно, каждый месяц. А в итоге за одну ошибку заплачу банку комисий за кредитку больше чем выгода получаемая от пользования ею в течение года, а то и двух.
И счастливо живу без кредитки.
Единственное что напрягает - на карте ультра нет лимита на покупки через интернет.
Слышу голос - голос спрашивает строго, а сегодня что для завтра сделал я?