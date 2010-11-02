Додано: Сер 11 кві, 2018 11:38

mephala написав: у вас РД 10го. а для того что бы загасить задолженность в грейсе деньги на счете должны быть 4го или 5го (зависит от месяца) у вас же по выписке деньги появились 6го. так что вам и выкатили проценты за вылет из грейса. у вас РД 10го. а для того что бы загасить задолженность в грейсе деньги на счете должны быть 4го или 5го (зависит от месяца) у вас же по выписке деньги появились 6го. так что вам и выкатили проценты за вылет из грейса.

Почитал я это (и всё выше про кк) и вспомнил как сам делал два подхода к кредитке Альфы с интервалом между подходами больше месяца. В итоге поразмышляв над этими хитрыми схемами я понял, что сделать ошибку проще простого. И нужно следить внимательно, каждый месяц. А в итоге за одну ошибку заплачу банку комисий за кредитку больше чем выгода получаемая от пользования ею в течение года, а то и двух.И счастливо живу без кредитки.Единственное что напрягает - на карте ультра нет лимита на покупки через интернет.