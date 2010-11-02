Да. Или 5 го, но что бы провелось по счету 5 го.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 11 кві, 2018 13:25
Додано: Сер 11 кві, 2018 13:27
да сколько уже можно повторять. не хотите платить РКО делайте так что бы в РД у вас не было долга. плюс добавляйте деньги на смс если не отключено.
а следить за тем что когда и как у вас проводится по счету то уже самостоятельно.
выйти наличкой у аллы без мзды можно только двумя путями:
1. сняв с ощадного если деньги лежали больше 14 дней.
2. сняв с пакетной карты согласно условий на снятие налички конкретного пакета.
реклама
|